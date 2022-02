De vergeten smartphone: Samsung Galaxy A3

We gaan niet heel ver terug in deze editie van ‘De vergeten smartphone’. Vandaag bespreken we namelijk de Samsung Galaxy A3, een mid-end toestel waarmee Samsung de Galaxy A-serie begon. Wat valt er over dit toestel te vertellen?

Samsung Galaxy A3

Met de Samsung Galaxy A3 werd het eerste toestel in de nieuwe A-serie aangekondigd. Het merk presenteerde de A-serie als mid-end toestellen met een premium uitstraling. Dat zagen we dan ook terug bij de Samsung Galaxy A3, die eind 2014 uitgebracht werd. De telefoon was voorzien van een metalen behuizing, net als de twee andere toestellen die toen zijn uitgebracht; de Galaxy A5 en de Galaxy A7. We hebben in 2015 de telefoon zelfs nog getest in de Samsung Galaxy A3 review.

Samsung omschreef het toestel als een toestel met een ultradun ontwerp en waarmee je optimaal gebruik kon maken van social media. Het was volgens de Koreaanse fabrikant een uitstekend geschikt toestel voor stijlbewuste jongeren. De Galaxy A3 was slechts 6,9 millimeter dun, wat erg dun is voor een smartphone. Samsung wist ook de 5 megapixel front-camera te promoten voor de mooiste selfies, waarbij je verschillende functies kon gebruiken om een levendige selfie te realiseren met het toestel. De smartphone was voorzien van 4G-ondersteuning en leverbaar in de kleuren zwart, wit, roze, goud en lichtblauw.

De Samsung Galaxy A3 had een 4,5 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 960 x 540 pixels. Daarbij was de telefoon uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 410 chipset, een quad-core processor die werd bijgestaan door 1,5GB aan werkgeheugen en 16GB aan opslagruimte. Voor het maken van foto’s was er een 8 megapixel camera en tevens kon je de telefoon gebruiken met NFC, Bluetooth en WiFi. De 1900 mAh accu van de Galaxy A3 was niet verwisselbaar en uiteraard was van snelladen nog geen sprake. Samsung leverde het toestel met Android 4.4 KitKat, waarbij het toestel bijgehouden bleef tot en met Android 6.0.1 Marshmallow.

Kritiek was er ook op het toestel, zo was het scherm voorzien van een vrij lage resolutie. Daarnaast lag de prijs relatief hoog bij de smartphone. In Nederland kwam de telefoon op de markt voor een bedrag van circa 300-340 euro.



Samsung Galaxy A3 samengevat in 3 punten