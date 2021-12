De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Mega uit 2013

Samsung kwam in 2013 met de Galaxy Mega. Een toestel met een gigantisch groot scherm. Nu zouden we niet staan te kijken van de schermgrootte, maar dat was een kleine negen jaar geleden wel anders. We laten je kennismaken met de Samsung Galaxy Mega in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy Mega

In 2013 was er volgens Samsung markt voor een toestel met een groot scherm. Waar toestellen doorgaans destijds een schermgrootte hadden van pakweg 4,0 – 4,8 inch, was dat met de Mega een flink stuk groter. De term phablet was geboren; een kruising tussen een smartphone en een tablet. Samsung kwam in dat jaar met twee versies van de Galaxy Mega; met allebei een groot scherm. Het ene model was de Galaxy Mega 5.8, logischerwijs met een 5,8 inch scherm, het andere model de Mega 6.3 met een schermgrootte van 6,3 inch. Qua specificaties zaten er nog wel een paar verschillen. Bij het ‘kleinere model was er een resolutie van 960 x 540 pixels, bij het 6,3 inch toestel was er een HD-resolutie.

Het grote scherm gaf de toestellen ook direct nog een aantal extra mogelijkheden. Met Multi-Window kon het scherm in tweeën gesplitst worden en zo twee apps tegelijkertijd open hebben staan. Je kon het startscherm draaien naar de landscape-modus en dankzij Air View kon je bij ondersteunende apps een voorproefje op het scherm krijgen. De Galaxy Mega was groter dan de Galaxy Note II en was eigenlijk een vergrote versie van de Galaxy S4.

Beide modellen uit de Samsung Galaxy Mega-serie werden voorzien van een Snapdragon 400 chipset van Qualcomm. Dit was een dual-core processor met een rekenkracht van 1.7GHz. Bij het kleinere model Mega lag de kloksnelheid iets lager. Voor de fotografie was de smartphone van Samsung uitgerust met een 8 megapixel camera. Hiermee kon in Full-HD gefilmd worden. Aan de voorzijde waren de Galaxy Mega-toestellen uitgerust met een 1.9 megapixel selfie-camera. Het grote model had ook de beschikking over NFC en kreeg een 3200 mAh batterij. De Mega 5,8 had dit niet, en had een 2600 mAh accu meegekregen uit Zuid-Korea. Bij beide modellen was er 8GB aan intern geheugen en dit kon uitgebreid worden met een geheugenkaart. Het werkgeheugen van de toestellen kwam uit op 1,5GB.

Samsung bracht de Galaxy Mega uit in de kleuren wit, zwart en paars. De Samsung Galaxy Mega 6.3 kwam uit in Nederland voor een bedrag van 599 euro. Het toestel verscheen ongeveer tegelijkertijd met de Huawei Ascend Mate, eveneens een flinke smartphone met een schermgrootte van 6,1 inch.



Samsung Galaxy Mega samengevat in 3 punten: