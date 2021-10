De vergeten telefoon: Samsung SGH-L310 Allure uit 2008

Een echt modebewust toestel, zo kan de Samsung L310, die voluit Samsung SGH-L310 werd genoemd, wel omschreven worden. Deze smartphone verscheen ook als Allure-model en zag er erg luxe uit. In 2008 kwam het toestel uit en in 2021 bespreken we hem in ‘De vergeten telefoon’.

Samsung SGH-L310

Op een modebewuste manier bereikbaar zijn, dat was het idee achter de Samsung SGH-L310. De telefoon die ook als Allure-versie verscheen was een clamshell toestel, dus kon je openklappen. De telefoon werd geleverd in enkele stijlvolle kleuren, waaronder zwart met goud en in het rood met goud. Zichtbaar was de bloemversiering aan de buitenkant van de L310 en de kunstige diamantjes rondom de camera. Bij een nieuw bericht kon het envelopje op het klepje oplichten. Daarbij kon ook deze bloemversiering oplichten, zoals is te zien in de video. De mobiele telefoon verscheen in 2008 en kwam ook naar Nederland.

Samsung heeft de telefoon helemaal klaargemaakt voor de vrouw. Hiervoor was het toestel voorzien van verschillende vrouwen-toepassingen. Je kon snel een boodschappenlijstje maken en ook een calorieënteller was op de SGH-L310 te vinden. Een andere opmerkelijke functie was er eentje voor het analyseren van je geurtype. Zo kon de L310 je vertellen wat je lekker zou moeten vinden.

De Samsung SGH-L310 bood verder een MP3-speler, had Bluetooth en had 20MB aan opslagruimte. Dit geheugen kon je met maximaal 2GB uitbreiden middels een geheugenkaart. Voor het maken van foto’s was er de 2 megapixel camera, welke dus omhuld werd door diamantjes.

De Samsung kwam voor ongeveer 200 euro op de markt.



Samsung SGH-L310 samengevat in 3 punten