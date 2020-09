De vergeten (en unieke) telefoon: Samsung SPH-N270 – de Matrix Phone

Gaat er geen belletje rinkelen bij het horen van de naam Samsung SPH-N270? Niets om je voor te schamen. Smartphone- en filmliefhebbers kennen hem waarschijnlijk onder een andere naam: de Matrix Phone. Het is een iconische telefoon die geliefd is bij verzamelaars. In deze editie van de vergeten smartphone vertel ik je er alles over.

The Matrix

The Matrix is een film die in 1999 verscheen. Het speelt zich af in een dystopische wereld waarin alles wordt aangestuurd door ‘de Architect’. Zijn doel is om de perfecte samenleving te creëren waarin iedereen met elkaar in harmonie leeft. Om deze virtuele wereld in stand te houden, fungeren mensen als energiebron. In werkelijkheid zitten ze opgesloten in een computersimulatie, ook wel The Matrix genoemd, zonder enig besef wat zich daarbuiten afspeelt.

Een groepje rebellen geleid door Morpheus (Laurence Fishburne) kent de waarheid en geeft Neo (Keanu Reeves) de kans om te ontsnappen en terug te keren naar de echte wereld. De Architect ziet hen als anomalieën, afwijkingen die zijn programma in de war proberen te schoppen. Hij geeft zijn antivirusprogramma’s de opdracht om hen te elimineren. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor Agent Smith (Hugo Weaving), die zich ontpopt als de aartsrivaal van Neo. Wat volgt is een epische strijd tussen de rebellen en de Architect.

Samsung SPH-N270 alias de Matrix Phone

Dat is in een notendop het plot van de Matrix-trilogie. Wanneer de films zich afspelen, laten de regisseurs Lana en Lilly Wachowski in het midden. Dat het in de toekomst is, staat als een paal boven water. Zo zijn de meeste personages gehuld in strakke, leren kleding, dragen ze designer zonnebrillen, speelt technologie een belangrijke rol (vooral hacken) en loopt iedereen rond met futuristisch ogende mobiele telefoons. Daarmee belanden we bij het onderwerp van dit artikel.

De telefoons die in The Matrix voorbijkomen, zijn door de jaren heen verheven tot cultstatus. De meesten denken waarschijnlijk aan de Nokia 8110 met zij gebogen design. Deze telefoon, ook wel de ‘banana phone’ genoemd, kreeg Neo in de eerste Matrix-film overhandigd door een koerier. Als hij op dat moment wordt gebeld door Morpheus, verschijnt het toestel close-up in beeld en springt het klepje automatisch open met een leuke sound effect. Klein detail: in werkelijkheid had de Nokia 8110 geen springveer, maar moest je het klepje met de hand openklappen. Speciaal voor de film had Nokia hem uitgerust met een springmechanisme, hetzelfde mechanisme dat je wellicht kent van de Nokia 7110.

De Nokia 8110 schitterde in de eerste Matrix-film, de Samsung SPH-N270 stal de show in The Matrix Reloaded. Samsung betaalde Warner Bros. een bedrag van honderd miljoen dollar om een van zijn telefoons in de sequel te mogen showen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf werkte nauw samen met het team van de Matrix-films om het toestel te ontwerpen. Zo is het idee ontstaan van neongroene knoppen. Ook het schuifmechanisme voor het oorstuk is zo tot stand gekomen.

De binnen- en buitenkant van de Samsung SPH-N270

Door zijn bijzondere vormgeving herken je de Samsung SPH-N270 van een afstand. De behuizing is gemaakt van plastic, de armen waarmee het oorstuk naar boven springt zijn van metaal. Het toestel voelt solide en robuust aan. Zodra je hem inschakelt, word je verwelkomd door de Matrix-code die naar beneden regent. De knoppen onder het scherm lichten groen op.

De navigatieknop vinden we onder het scherm, waarmee je naar onder en boven kunt scrollen. Met de knop rechts daarvan ga je naar het hoofdmenu. Door de navigatieknop of de linkerknop in te drukken, duik je verder in het menu. Met deze laatste is tevens een snelkoppeling naar de voicemail. De Back-knop is de Vorige-knop. Met de Talk-knop neem je de telefoon op, open je het telefoonlogboek of start je Voice Recognition. Met de End-knop beëindig je een telefoongesprek en zet je het toestel aan en uit.

Links aan de zijkant van de Samsung SPH-N270 zit een kleine, ronde knop. Daarmee springt het oorstuk naar boven. Om ervoor te zorgen dat dit niet per ongeluk in je broekzak gebeurt, heeft Samsung aan de achterkant een lock-slider geplaatst. Aan de rechterkant is eveneens een ronde knop, maar deze is puur cosmetisch voor de symmetrie. Het piepkleine gaatje aan de onderkant is voor de oplader, de gleuf daarnaast voor accessoires. De ingang voor de koptelefoon zit aan de achterkant. De 1000 mAh batterij is eenvoudig te vervangen. Volgens Samsung kun je hiermee twee-en-een-half uur bellen op een lading, of hem een week lang op stand-by laten staan.

Het beeldscherm is 28 bij 34 millimeter en telt 128 bij 160 pixels. Als het oorstuk niet is uitgeschoven, zie je onderin de signaalsterkte, datum, tijd en de accucapaciteit. Speciaal voor de fans heeft Samsung het toestel voorzien van een aantal wallpapers, ringtones en geluidseffecten uit de Matrix, waaronder de onsterfelijke woorden van Cypher “Why oh why didn’t I take the blue pill”. Groot gemis aan deze Matrix Phone is een camera, wat je aan het begin van de eenentwintigste eeuw wel vaker zag. De meeste telefoons destijds hadden een antenne aan de buitenkant. De Samsung SPH-N270 had een interne antenne. Daarmee kon je alleen met het netwerk van Sprint verbinding maken.

Collector’s item

Naast een peperdure product placement en filmrekwisiet, moest de Samsung SPH-N270 ook een collector’s item worden. Aangezien het een geliefde en veelgezochte smartphone is, kunnen we stellen dat Samsung daarin geslaagd is. Hoeveel toestellen er precies gemaakt zijn, is moeilijk te zeggen. Het verhaal gaat dat Samsung 10.000 exemplaren van dit model heeft geproduceerd, ieder met zijn eigen serienummer.

Op eBay en andere verkoopsites zijn echter nooit exemplaren boven de 2.500 opgedoken. Mijn toestel heeft als nummer ‘MTX00091’ en is dus een van de eerste telefoons die van de fabrieksband rolde. Gezien het aantal cijfers in het serienummer, is het aannemelijk dat er minimaal 10.000 stuks of meer van in omloop zijn. Het exact aantal geproduceerde toestellen zullen we waarschijnlijk nooit weten.

Vraagprijs

Mocht je zelf deze Matrix Phone willen aanschaffen, zorg dan dat je bankrekening goed gevuld is. De Samsung SPH-N270 was hij alleen te koop in de VS. Bij lancering kostte hij 500 dollar, wat voor die tijd een forse prijs was voor een mobiele telefoon. Inmiddels zijn we 17 jaar verder en is de prijs alleen maar verder opgedreven.

Vanwege zijn cultstatus onder smartphoneverzamelaars en schaarste, wordt de Matrix Phone momenteel aangeboden voor forse bedragen. Sommige verkopers vragen 1.500 dollar en meer. En dan krijg je lang niet altijd de originele doos waarin hij werd verkocht en de oplader erbij. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat een Amerikaanse oplader voor dit model vinden nog niet zo eenvoudig is. Daarnaast moest ik er drie maanden op wachten voordat hij op de deurmat viel.

Zelfs als je bereid bent de vraagprijs van het ‘antieke’ toestel neer te leggen, ben je er nog niet. Omdat de Samsung SPH-N270 vanuit de VS naar Europa verscheept moet worden, betaal je bovenop de verkoopprijs ook nog verzendkosten, verzekeringskosten, invoerrechten, inklaringskosten en 21 procent BTW. Tel dus nog maar minimaal 400 dollar op bij de aankoopprijs. Voor heel wat minder geld haal je een gloednieuwe iPhone in huis.

Filmattributen

Als je het internet afstruint om deze Matrix Phone te bemachtigen, let dan goed op dat je niet een kat in de zak koopt. Bekijk de foto’s die de verkoper online heeft gezet en lees de titel en de beschrijving van de advertentie aandachtig. Dat laatste is zeer belangrijk. Er zijn namelijk ook verkopers actief die een kartonnen displayadvertentie of ‘movie prop’ verkopen.

Een kartonnen bord van de Samsung SPH-N270 is eenvoudig te herkennen. Een movie prop of filmattribuut daarentegen is soms bijna niet van echt te onderscheiden. In tegenstelling tot het echte toestel is een movie prop, zoals de naam al zegt, een rekwisiet. Het oorstuk kun je open en dicht schuiven, maar er zit geen display, accu of andere mechanica in. Een movie prop is een replica van het origineel, bedoeld voor de fans die de Matrix Phone willen hebben, maar niet online kunnen vinden (of betalen). Laat je dus niet misleiden door een listige verkoper.

Pronkstuk

De Samsung SPH-N270 is het pronkstuk van mijn smartphoneverzameling. Hij heeft me veel tijd gekost om een (betaalbaar) exemplaar te vinden. Is hij perfect? Zeker niet. Zo ontbreekt de doos waarin hij werd verkocht en heb ik niet de originele oplader. Na 17 jaar heeft de batterij zijn beste tijd gehad. Hij doet het nog wel, maar is na ongeveer tien minuten leeg. Opladen neemt drie tot vier uur (!) in beslag, want destijds overigens gangbaar was. Verder ontbreekt het rubberdopje dat de koptelefoonaansluiting afsluit. Tot slot heeft de springveer niet meer de veerkracht die hij vroeger had.

Het zijn allemaal kleine dingen die je van een oude smartphone kunt verwachten, zeker als hij door de vorige eigenaar is gebruikt om mee te spelen. Dat alles doet niets af aan het feit dat de Samsung SPH-N270 een gaaf en uniek toestel is, een must-have voor de verzamelaar. Mocht je er ooit eentje op de kop kunnen tikken, doe dat dan. In de toekomst wordt deze Matrix Phone alleen maar meer waard.



De Samsung SPH-N270 samengevat in vijf punten: