De vergeten (en unieke) telefoon: Nokia 7280

Een telefoon met zo’n uniek design zie je niet vaak. Zelfs 16 jaar later is deze Nokia nog een echte blikvanger en krijgt hij nog heel wat bekijks. Deze week in de rubriek ‘De vergeten telefoon’: de Nokia 7280.

Nokia 7280

Vanwege zijn strakke en langwerpige design, krijgt de Nokia 7280 de bijnaam de lipstick phone. Hij is fraai afgewerkt in de kleur Piano Black met witte en roodgekleurde accenten. Aan de bovenkant en zijkant hebben de Finnen leer aangebracht. Zo ziet hij er niet alleen premium uit, maar ligt hij ook lekkerder in de hand. Wat hem zo bijzonder maakt, is dat het scherm tevens een spiegel is (alleen als de toetsblokkering is ingeschakeld). Ideaal om te kijken of je make-up nog goed zit. Vrouwen waren dan ook de voornaamste doelgroep voor het toestel.

De Nokia 7280 had tevens een camera: deze komt tevoorschijn als je een deel van de behuizing naar voren schuift met het slider-mechanisme. Van de beeldkwaliteit moet je je niet al te veel voorstellen: het is een VGA-camera met een ‘duizelingwekkende’ resolutie van 0,3 megapixels. Met de camera kon je ook video’s opnemen in 640×480 pixels, een resolutie die voor die tijd gangbaar was.

Lof en kritiek

Nokia kreeg veel lof voor de Nokia 7280. Het ontwerp was zo rigoureus anders en vooruitstrevend, dat Fortune Magazine het toestel een van de beste producten van 2004 noemde. Het jaar daarop won Nokia de prestigieuze iF Product Design Award. Volgens de jury combineerde de Nokia 7280 de “art deco inspiratie met de laatste trends van de catwalk uit Parijs en Milaan”.

Al met al verschenen er drie varianten van de Nokia 7280. De pianozwarte uitvoering is de bekendste en is te zien in de videoclip ‘Beep’ van The Pussycat Dolls. Een goudgekleurde variant is te bewonderen in de clip ‘Say I’ van Christina Milian. Om de telefoon onder de aandacht te brengen, schakelde Nokia de wereldberoemde en iconische fotograaf David LaChapelle in. Hij verzorgde de Fashion Phone reeks van Nokia, waar de Nokia 7280 naast de Nokia 7260 en Nokia 7270 onderdeel van uitmaakte. Aan media-aandacht en publiciteit dus geen gebrek.

Commentaar was er uiteraard ook op de Nokia 7280. Door de vormgeving was hij alleen met de rechterhand te bedienen. De Navi-spinner, het bedieningsmechanisme dat veel wegheeft van de iPod, was piepklein en verre van volmaakt. Een telefoonnummer invoeren of sms’je schrijven was makkelijker gezegd dan gedaan. En met een prijskaartje van zo’n 550 euro was de Nokia 7280 een peperdure fashion statement.



Nokia 7280 samengevat in 5 punten:

TFT LCD-display met een resolutie van 208×104 pixels die tevens als spiegelde diende

Uitschuifbare VGA-camera

Navi-spinner in plaats van numerieke toetsen

Ondersteuning voor polyfone ringtones en FM radio

Niet-verwijderbare 700 mAh batterij

Artikel geschreven door Anton Mous