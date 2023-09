Met de Nokia N-serie had Nokia een rijk portfolio aan toestellen. De Nokia N76 was er hier één van en was bijzonder; was het nou een smartphone, of een normaal toestel? We bespreken de N76 in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Nokia N76

De Nokia N76 was een heel stijlvol toestel en tevens een clamshell. Dit betekent dat de N76 opengeklapt kon worden. Het design doet een beetje denken aan de Motorola RAZR, want ook deze Nokia heeft eenmaal opengeklapt een plat toetsenbord. De telefoon werd in 2007 uitgebracht, waarbij opviel dat deze qua afmetingen een stuk groter was dan andere mobiele telefoons uit deze tijd.

Wanneer een koptelefoon of datakabel was aangesloten, kon het scherm niet volledig geopend worden. Op de voorzijde was een kleurenbeeldscherm te vinden, waarbij ook fysieke toetsen te vinden waren voor het bedienen van de muziekspeler.

Nokia voorzag de N76 van een 2,4 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Er was 3G-ondersteuning en zelfs Symbian S60. Dit betekent dat het eigenlijk een smartphone was. Toch ontbrak het aan een aantal dingen. Er was geen GPS voor navigatie en ook WiFi was niet op de Nokia N76 te vinden. Opvallend was ook de accucapaciteit; die bedroeg slechts 700 mAh. De interne opslagruimte lag rond de 25MB. Op de Nokia zat een 2 megapixel camera met LED-flitser en 320p filmmogelijkheid.

De Nokia N76 kwam ook naar Nederland. De prijs van het toestel lag rond de 390 euro. Het was een vrij zeldzaam toestel.



Nokia N76 samengevat in 5 punten: