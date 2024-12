De Nokia N900 heeft flink was losgemaakt toen het grote toestel in 2009 werd aangekondigd door de Finse fabrikant. Het was een erg uitgebreid toestel met Maemo 5 als besturingssysteem. We bespreken de smartphone in ‘De vergeten smartphone’.

Nokia N900

Als opvolger van de Nokia N810 was daar in 2009 de Nokia N900. Het was niet zomaar een smartphone, maar een zogenoemde Internet Tablet. Bijzonder aan dit toestel was dat er daarmee ook gebeld kon worden. Hiermee was het het eerste Maemo toestel waarmee je ook kon bellen. Maemo was dus het OS, gebaseerd op Linux. Daarbij was er de Mozilla MicroB browser met Adobe Flash en een RSS-reader. Ook waren toepassingen als Skype en Google Talk voorgeïnstalleerd.

Via de App Manager of de Ovi Store konden meer apps gedownload worden. Ook de eigen navigatie-app van Nokia; Ovi Maps was op de Nokia N900 geïnstalleerd. Maemo moest Nokia weer populairder laten worden, omdat Symbian toch wel aan een zijden draadje hing.

Voor die tijd was de Nokia N900 echt een erg groot toestel. Het scherm had een grootte van 3,5 inch en een resolutie van 800 x 480 pixels, dit was tevens een resistief touchscreen en kon bediend worden met de meegeleverde stylus. De Texas Instruments processor had een snelheid van 600 MHz. Er was 256MB werkgeheugen en 32GB opslagruimte en dit kon uitgebreid worden met een geheugenkaart. Er was ook een 5 megapixel camera met autofocus en dual-LED flitser. Hiervoor werd samengewerkt met Carl Zeiss. Filmen kon in 480p kwaliteit.

Onder het toestel was natuurlijk ook veel interessants te vinden. Hier kon namelijk het volledige QWERTY-toetsenbord uitgeschoven worden. Aan de achterkant van de telefoon zat een standaardje om het toestel neer te kunnen zetten. De Nokia N900 was verder geschikt voor het gebruik van HSDPA, WiFi, Bluetooth, DLNA, GPS, infrarood en er was een FM-radio die je kon gebruiken met een aanvullende app.

De capaciteit van de accu bedroeg 1320 mAh en er was ook een TV-out poort aanwezig op de telefoon, net als een fotobewerker en toepassing om documenten mee te bekijken. Eind 2009 verscheen de Nokia N900 in Nederland. De prijs van de smartphone lag op zo’n 600 euro.



Nokia N900 samengevat in 5 punten: