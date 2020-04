De Nokia 808 PureView staat ongetwijfeld in het rijtje met toestellen die het meest spraakmakend waren. De camera was de key-feature van het toestel en dat zagen we dan ook terug aan dit Symbian-toestel. We bespreken hem in ‘De vergeten smartphone’.

Nokia 808 PureView

Tijdens het Mobile World Congress van 2012 was daar de aankondiging van de Nokia 808 PureView. De smartphone was voornamelijk gericht op het maken van foto’s en het gebruik van de camera. Hiervoor was de Nokia 808 van alle gemakken voorzien om het jezelf makkelijk te maken. Dit verklaarde ook de naam PureView, die toegevoegd was aan de modelnaam. In de tijd waarin het toestel uitgebracht werd, bracht Nokia juist voornamelijk Windows Phone-toestellen uit zoals de Lumia’s. De Nokia 808 PureView kwam uit met Symbian Belle. Het was ook gelijk de laatste Symbian-telefoon van Nokia, zo bleek later.

De Nokia 808 PureView ging aan de haal met meerdere prijzen die het toestel won, bijvoorbeeld vanwege de beste smartphone en de beste in fotografie. Aanwezig op het toestel was namelijk een 41 megapixel camera. Mede door deze cameramodule was het toestel zeker voor die tijd vrij zwaar (169 gram, nu vrij gangbaar) en was het met 14 millimeter ook behoorlijk dik.

Camera

Nog even terug naar de camera. Deze had dus een 41 megapixel hoofdsensor, die samen met Carl Zeiss is ontwikkeld. Daarbij was er geen standaard LED-flitser, maar een Xenon-flitser. Deze is krachtiger en legt het beeld doorgaans nog mooier vast. Overigens, we spreken wel over 41 megapixel. In feite werden foto’s gemaakt in 5 megapixel en oversampling zorgt ervoor dat foto’s opgeslagen worden in 38 megapixel. Interessant aan de camera-app was dat je verder nog kon kiezen uit verschillende scènes en bij ‘Creatief’ zelf handmatig de instellingen kon mixen en zo opslaan. Het maken van foto’s ging extra snel met de fysieke sluitertoets aan de zijkant van het toestel.

Videocamera

Het filmen kon in Full-HD en dat was een ijzersterk pluspunt van de Nokia 808 PureView. Ikzelf heb hem regelmatig meegenomen naar een concert. De kwaliteit was zeker voor die tijd uitzonderlijk goed. Niet alleen qua beeld, maar juist qua geluid, waarbij de 808 zich met regelmaat heeft kunnen bewijzen. Dankzij de techniek ‘Rich Recording’ beloofde Nokia destijds de opname in CD-kwaliteit. Daarbij kan het toestel overweg met een geluidssterkte van 140-145dB, wat toentertijd bij andere toestellen rond de 100dB lag. Kijk en oordeel zelf. Onderstaande twee video’s zijn met de Nokia 808 PureView gemaakt.



Opvallend was dat de speaker van het toestel voor bijvoorbeeld het afspelen van muziek aan de achterkant zat. Deze was verwerkt in de camera-module.

Andere mogelijkheden

De Nokia 808 PureView had verder nog veel meer te bieden. Aan boord van de smartphone was een 4,0 inch AMOLED-beeldscherm met een resolutie van 640 x 360 pixels. Er was een ARM 11 single-core processor met een rekensnelheid van 1.3GHz. Het werkgeheugen kwam uit op 512MB en het interne geheugen op 16GB. Dit geheugen kon eenvoudig uitgebreid worden met een geheugenkaart.

Nokia had aan de bovenkant van het toestel een HMDI-poort geplaatst zodat je hem aan kon sluiten op een televisie. Verder zagen we een 3,5 millimeter aansluiting, was er ondersteuning voor WiFi en was er een FM-radio en GPS aanwezig. De accucapaciteit kwam uit op 1400 mAh. Erg interessant; de Nokia 808 PureView heeft zelfs NFC! Uit de Nokia Store kon je de apps en games downloaden. Helaas werkt deze toepassing vandaag de dag niet meer. Daarbij kon je met de Kaarten-app navigeren met de Nokia 808. Mogelijkheden genoeg dus.

De Nokia 808 PureView verscheen in Nederland voor een bedrag van rond de 550 euro.



Nokia 808 PureView samengevat in 5 punten: