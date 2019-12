Ruim twintig jaar geleden was daar het begin van de T9-invoer. Dat was een key-feature van de Nokia 7110. Echter was het toestel op veel meer fronten revolutionair te noemen. We bespreken het toestel in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 7110

In 1999 bracht het Finse Nokia verschillende nieuwe telefoons uit. Eén daarvan was de Nokia 7110. Dit toestel kon toch wel als een revolutionair toestel gezien worden. Het was namelijk de eerste mobiele telefoon met WAP-browser aan boord. En dat op een monochroom beeldscherm van 96 x 65 pixels. Het kon ook overweg met dual-band GSM netwerken (GSM 900 en 1800).

Niet alleen daarmee was de Nokia 7110 als eerst. Het was ook de eerste telefoon met het Series 40-besturingssysteem, al was dat natuurlijk totaal niet te vergelijken met de S40-toestellen die zo’n 10-12 jaar later met hetzelfde OS verschenen. Alsof dat nog niet genoeg was, had de Nokia 7110 nog een krachtige functie aan boord, dat we nog niet eerder zagen op een toestel; T9. Hiermee kon je op een snellere manier je sms’jes typen, zonder dat je letter voor letter los moest intikken.

De Nokia 7110 was ook de tweede telefoon van de fabrikant met een uitschuifbare cover. Deze kon gebruikt worden voor het opnemen van een telefoongesprek. Onder het scherm zat een scrollwieltje waarmee je kon navigeren. Verder had de 7110 een handjevol opties. Denk aan zeer beperkte opslagruimte voor het opslaan van contacten en agenda-items, en was er een 600 mAh accu.

In onderstaande video zie je de mogelijkheden van de Nokia 7110, samen met de werking van de WAP-mogelijkheden op de telefoon.



Nokia 7110 samengevat in 3 punten: