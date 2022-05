Een smartphone die de echte fanatieke fans nog wel zich zullen herinneren; de Samsung Galaxy S3, ook wel bekend als de Galaxy S III. Het toestel was de opvolger van de succesvolle Galaxy S. De smartphone met typenummer i9300 verscheen in 2012, en bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy S3

De Samsung Galaxy S3 was een ontzettend succesvolle smartphone welke in 2012 door Samsung aan werd gekondigd. Voor de aankondiging werd het Mobile World Congress gebruikt als plek om de telefoon aan de rest van de wereld te laten zien. Ik was destijds aanwezig bij die editie in Barcelona. De persconferentie startte met een orkest dat de inmiddels traditionele ‘Over the Horizon-ringtone’ speelde. Daarbij stond alles in het teken van natuur, dat merkte je ook aan de verschillende ringtones die op het toestel staan. We moesten in 2015 helaas afscheid nemen van hét bekende Whistle-meldingsgeluid, dat met de Galaxy S3 werd geïntroduceerd.

De aandacht van het Mobile World Congress lag volledig op het nieuwe toestel van Samsung. Niet gek, de verwachtingen waren hoog na het succes van de eerste Galaxy S. Dat toestel hebben we eerder besproken in ‘De vergeten smartphone’; lees hier ons uitgebreide artikel over de Samsung Galaxy S i9000. Daarbij wist Samsung met de Galaxy S2 eveneens hoge ogen te gooien. Dat toestel was in een maand tijd al meer dan een miljoen keer verkocht. De officiële aankondiging was begin mei in Londen.

Zoals gezegd lag de focus erg op de natuur bij de introductie van de Samsung Galaxy S III. Bij de lancering van de smartphone werd de slogan “Designed for Humans, Inspired by Nature” gebruikt. Dat zou al terug te zien zijn in het design, dat geïnspireerd was op een kiezelsteen met een ronde, platte behuizing. Daarbij zag je in de interface deze invloed ook terug. Bij het ontgrendelen zag je bijvoorbeeld de rimpels van het water.

Groot succes

Ikzelf was direct fan van de Samsung Galaxy S III, maar tot (voor mij als smartphoneliefhebber) overmaat van ramp, was de blauwe Pebble Blue kleur vertraagd. De speciale coating van deze kleur kon witte vlekken vertonen. Alle achterkantjes die tot nu toe waren geproduceerd werden opnieuw gemaakt. Bij de witte kleur van de Galaxy S3 was dit probleem niet aan de orde. Toen ik er hoogte van kreeg dat de blauwe S3 langzaam maar zeker in Nederland was aangekomen, heb ik drie uur in de trein gezeten om deze in Nunspeet op te halen, wat voor mij drie uur met de trein reizen was. Maar voor mij was het het waard! Een ander probleem dook later op. Bij verschillende gebruikers kwam het toestel in een bootloop, waardoor deze niet meer wilde opstarten. Tevens doken er problemen op met haarscheurtjes in de behuizing, voornamelijk het metalen frame. Deze werden onder garantie gerepareerd.

De Samsung Galaxy S III viel goed in de smaak. Nog voor de lancering was het toestel al 9 miljoen keer gepre-orderd. Dit lag hoger dan het record van de iPhone 4S, dat in drie dagen vier miljoen eenheden verkocht. De i9300 van de fabrikant won verschillende prijzen en awards, en werd gezien als dé iPhone-killer. Opvallend was dat de telefoon in 2014 opgevolgd werd door de Galaxy S4, maar dat er in 2014 ook nog een Galaxy S3 Neo uitgebracht werd met wat kleine technische verbeteringen. Van de grote smartphone verscheen ook een kleiner model; de Galaxy S3 Mini, welke we eerder in onze rubriek terug hebben laten komen.

Specificaties

Wat betreft de specificaties was de telefoon van alle gemakken voorzien. Het toestel bood een 4,8 inch AMOLED-scherm met een HD+ resolutie van 1280 x 720 pixels. Er was een Exynos 4412 quad-core processor met 1GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen bedroeg standaard 16GB en kon uitgebreid worden met een geheugenkaart. Voorop zat een 2 megapixel front-camera en achterop een 8 megapixel camera. De 2100 mAh accu van de Samsung Galaxy S3 was verwisselbaar door het plastic achterkantje van het toestel te halen. Samsung bracht de smartphone uit met Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich en werd bijgehouden tot en met Android 4.3 Jelly Bean. Bovenop Android was er de TouchWiz-skin.

Samsung bracht de Samsung Galaxy S III uit voor een bedrag van 699 euro. Standaard in de kleuren Pebble Blue en Marble White, later ook in verschillende andere kleuren.

Samsung Galaxy S3 samengevat in 3 punten: