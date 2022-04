Samsung Galaxy S22 Ultra review: toestel weet de juiste Note te raken

Met de komst van de Samsung Galaxy S22-serie is er een serieus alternatief voor de Galaxy Note; de Samsung Galaxy S22 Ultra. We hebben het toestel de afgelopen weken getest, en onze ervaringen delen we in onze Galaxy S22 Ultra review. We testen ook gelijk de officiële Silicone Cover with Strap.

Samsung Galaxy S22 Ultra review

Bij de Galaxy S21-serie zagen we al de eerste tekenen dat het over en uit was met de Galaxy Note-serie; dat wordt met de komst van de Galaxy S22 Ultra extra bevestigd. De Galaxy S-serie neemt dit stokje over. Hiervoor is de Samsung Galaxy S22 Ultra voorzien van een S Pen, een groot scherm en alle specificaties die je van een high-end smartphone mag verwachten. In de afgelopen paar weken hebben we uitgebreid de telefoon kunnen testen. Onze ervaringen lees je in onze Samsung Galaxy S22 Ultra review.

Goed om te weten; onlangs is onze uitgebreide Galaxy S22+ review online gegaan. Veel van bijvoorbeeld de software komt overeen met die van de S22 Ultra, hier zullen we in deze review dus iets minder diep op de software ingaan, tenzij dat verschillen heeft met dat van de Galaxy S22 Ultra.

Verkooppakket

Net als bij de andere modellen in de Galaxy S22-serie is de verpakking slechts een dun doosje met daarin alleen het toestel, wat papierwerk en een simnaald. Tot slot wordt er ook een datakabel meegeleverd, maar moeten we het ondanks de prijs zonder oplader stellen en ook zonder case, en dat blijven we erg jammer vinden.

Design en interface

De Samsung Galaxy S22 Ultra is het grootste toestel uit de S22-familie. Heb je net als ik wat grotere handen, dan hoeft dit niet perse een probleem te zijn. Ik moest wel even wennen aan de grootte, maar al na een paar dagen ben je er helemaal aan gewend. Er is een 6,8 inch QHD+ beeldscherm; een AMOLED-paneel met een variabele verversingssnelheid van 0-120Hz en dit scherm loopt door aan de zijkanten. Bij de andere twee S22-modellen is dit een plat scherm.

Het scherm is werkelijk schitterend. Hele mooie kleuren, goede scherpte en goed afleesbaar op zonnige dagen. Staat de telefoon op automatische helderheid, dan heeft het toestel altijd wel de neiging om in de zon naar maximaal te gaan, ook al zet je de helderheids-slider zelf terug. Vind ik persoonlijk overbodig; je kunt dit eventueel wel voorkomen door de automatische helderheid in zo’n situatie uit te schakelen. Lig je al in bed nog even met de telefoon te spelen, dan valt op dat de minimale helderheid ook voldoende is.

De S Pen, dat één van de key-features is van de S22 Ultra, zit onderin in de behuizing. Een stap voorwaarts in vergelijking met de Galaxy S21 Ultra. Daar was deze stylus enkel op te bergen in een extra hoesje dat je dan moest gebruiken. Het toestel ligt verder goed in de hand en voelt gelukkig niet al te glad aan. Ondanks dat zou ik, zeker gezien de hoge aanschafprijs, kiezen om een hoesje te kopen. Daarnaast viel me op dat er bij ‘gewoon broekzak-gebruik’, al best wat lichte krasjes op te merken zijn op het scherm. Een screenprotector zou ik dan ook aanraden, zodat het toestel mooi blijft.

Interface

De interface van de Galaxy S22 Ultra laat zich vanzelf wijzen. De startschermen kun je indelen naar eigen wens, en het menu blader je horizontaal door. Tof aan One UI is dat je eindeloze mogelijkheden hebt om de notificaties te personaliseren. Zo kan het scherm op een gekozen manier oplichten bij een nieuwe melding. Verder kun je ook op de Galaxy S22 Ultra het Always On Display gebruiken, welke je op eigen gekozen momenten in kunt (laten) schakelen.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Zoals we van Samsung gewend zijn, kun je voor het bellen gebruik maken van de eigen dialer-app van Samsung. Het chatten gaat via de bekende Google Berichten-app. Het typen van je bericht gaat met de standaard Samsung Toetsenbord-app, wat eigenlijk een prima toepassing is. Ben je meer van SwiftKey, Gboard of een ander toetsenbord, dan kun je deze natuurlijk downloaden uit de Google Play Store.

Dat de Samsung Galaxy S22 Ultra een ontzettend uitgebreid toestel is, dat is bekend. Om die reden mag je ook alles verwachten op het gebied van connectiviteit en verbindingen. De smartphone wordt geleverd met 5G, WiFi (6), Bluetooth, GPS en natuurlijk NFC. Alle aspecten van de telefoon hebben we uitgebreid getest en nergens problemen mee ondervonden. Voor het internetten is de telefoon standaard geleverd met Google Chrome. Eventueel kun je bij de installatie van je toestel ervoor kiezen om ook Samsung’s eigen internetbrowser te downloaden.

Multimedia: muziek en film

We hadden het al over het beeldscherm dat onder eigenlijke elke omstandigheid zijn dienst uitstekend weet te bewijzen. Het bekijken van een filmpje op de S22 Ultra gaat zonder problemen. De geluidskwaliteit van de smartphone is ook prima in orde. Het klinkt goed, kan hard en klinkt ook op maximaal volume prima. Daarbij kent het geluid goede hoge en lage tonen. Het beluisteren van muziek kan natuurlijk ook via een Bluetooth-headset die je kunt verbinden met de telefoon.

Camera: foto en video

De camera-opstelling van de camera bij de Galaxy S22 Ultra wijkt af met die van de andere modellen uit de S22-serie. Dit betekent ook andere camera-prestaties. Dat hebben we de afgelopen drie weken uitgebreid getest. Want er zijn verschillende vrij unieke features. Denk aan de periscooplens waarmee je 10x optisch kunt inzoomen, dus zonder kwaliteitsverlies. Is dat marketing, of werkt het goed zo goed?

In totaal biedt de Samsung Galaxy S22 Ultra vier lenzen. Dit is een 108 megapixel hoofdcamera, 10 megapixel telefoto periscooplens met 10x zoom, een 10 megapixel telelens met 3x optische zoom en de 12 megapixel groothoeklens. De smartphone biedt daarbij een fijne camera-app die zich prettig laat bedienen. Onder de ‘Meer’-knop vind je verschillende opties. Zoals de nachtmodus, de pro-modus en de voedselmodus. Mogelijkheden genoeg dus, maar hoe zit het met de fotokwaliteit?

Met het drie weken volop fotograferen met de Galaxy S22 Ultra krijgen we een goede indruk van de camera, inclusief een bezoek aan de Keukenhof. In de schemer en avonduren laat de telefoon prima plaatjes achter. De beelden zijn scherp en vertonen niet veel ruis. Ook bij het inzoomen zien we ook in deze donkere situaties nog goede foto’s. Om even bij het zoomen te blijven; de kwaliteit van 3x en zelfs de 10x zoom is uitstekend. Dat is ook terug te zien aan de foto van de duiven in de boom of de kauwen in het vogelhuisje. Deze is met 10x zoom gemaakt en is helemaal scherp. Een waardevolle toevoeging, die 10x zoom, die stiekem toch nog best vaak van pas kwam bij het fotograferen met de Galaxy S22 Ultra. Ditzelfde geldt voor de groothoekcamera van de S22 Ultra die mooie foto’s maakt.

Ook in de dagelijkse situaties heb je aan de Samsung Galaxy S22 Ultra een uitstekende camera. Zoals van Samsung gewend past de software relatief veel verzadiging toe, waardoor kleuren soms wat overdreven worden. Ik heb dat bij de S22 Ultra zeker niet als storend ervaren. Foto’s die we met deze smartphone hebben geschoten, hebben we voor je verzameld in het digitale fotoalbum. Hieronder hebben we er enkele uitgelicht.

Fotovergelijking

Ik heb de camera van de Galaxy S22 Ultra vergeleken met die van de OnePlus 10 Pro. De telefoons zijn aan elkaar gewaagd qua specificaties; al heeft de OnePlus een nog sterkere focus op de camera. Daarbij is de OnePlus 10 Pro een flink stuk goedkoper. Pas als je de fotokwaliteit van de 10 Pro vergelijkt met die van de S22 Ultra, valt op dat Samsung hier zoveel meer voorsprong heeft, getuige ook de foto’s hieronder.

Selfie- en videocamera

Voor het maken van selfies, gebruik je de 40 megapixel front-camera. Deze levert prima beelden af, die ook scherp zijn en waarbij je autofocus kunt gebruiken, zodat je selfie altijd scherp is. Bij contrastverschillen zien we een goede balans hierin.

Voor de videocamera heeft Samsung ook verschillende opties in de aanbieding. Je kunt filmen in 8K met een framerate van 24fps. Verder kun je filmen in 4K in maximaal 60fps, maar kun je tijdens het filmen bijvoorbeeld niet naar de groothoeklens overschakelen. Met 1080p Full-HD kun je eveneens in 1080p filmen en kun je alle lenzen gebruiken tijdens het filmen, waardoor je daarmee de meeste vrijheid hebt. De videobeelden die de Samsung Galaxy S22 Ultra schiet zijn van hoge kwaliteit en hebben veel details. De video die we met de telefoon hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



S Pen

De S Pen is dé key-feature van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Het is niet alleen een heel handig hulpmiddel, je kunt ook je er mee entertainen. Het selecteren van het scherm voor het maken van een schermafbeelding, het inkleuren van een (digitale) kleurplaat, het schrijven op het scherm of een tekst te vertalen; het behoort allemaal tot de mogelijkheden van de S Pen.

Een andere handige optie die beschikbaar is, is dat wanneer je de S Pen pakt als het scherm uitstaat, je direct een notitie kunt tekenen/schrijven op het scherm. Deze wordt dan opgeslagen in de Samsung Notities app. Met de Samsung Notities app kan ook handgeschreven tekst omgezet worden in getypte tekst. Mij is opgevallen dat hier nog wel wat verbeteringen doorgevoerd kunnen worden, want dit gaat niet altijd even lekker.

Nog een eigenschap van de S Pen zijn de Air Acties. Snel de camera starten door de knop op de S Pen ingedrukt te houden, het maken van een foto door de knop in te drukken, of een stopwatch/timer starten als je op de knop drukt. Verder komt de S Pen van pas bij presentaties, waarmee je naar de volgende slide kunt gaan. Met Air Actions kun je ook als een soort van toverstaf bepaalde acties uitvoeren, handig! Toch moet ik zeggen dat de S Pen ook wel eens dagen in het toestel zelf bleef. Je hebt hem niet voor alles nodig.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Samsung levert de Samsung Galaxy S22 Ultra in Europa met de Exynos 2200 chipset, een snelle octa-core processor die taken snel uitvoert. We hebben geen vervelende vertragingen of gekkigheden meegemaakt. Wel voelt het toestel soms net wat minder snel door de animaties die in One UI zijn verwerkt, maar storend is dit allerminst. Afhankelijk van het model is er 8GB of 12GB aan werkgeheugen beschikbaar. Voor het interne geheugen kun je kiezen uit 128GB, 256GB of 512GB. Het uitbreiden van het geheugen is helaas niet mogelijk.

Opladen

Onder de glazen motorkap van de Samsung Galaxy S22 Ultra is er een batterij geplaatst met een capaciteit van 5000 mAh. Deze accu kan met een kracht van 45W opgeladen worden, maar alleen middels de los verkrijgbare adapter, of een adapter die het ondersteunt. Een OnePlus-lader die we hier hebben liggen, bood hierin geen oplossing. Nu schijnt het verschil in 25W en 45W qua snelheid erg klein te zijn; maar het volladen van een accu zou iets meer dan een uur moeten duren. Met een oudere, trage lader kan dit zomaar het dubbele zijn. Jammer dat je bij zo’n duur toestel er nog vier-vijf tientjes voor bij moet betalen. Daarbij is 45W niet bepaald het snelste. OnePlus en andere merken hebben al langere tijd toestellen die met 65W, 80W of zelfs hoger kunnen laden.

Batterijduur

Hoe zit het met het uithoudingsvermogen van de Galaxy S22 Ultra? Gebruik je hem weinig met voornamelijk WiFi, dan haal je circa 1,5-2 dagen met zeven uur screen-on-time zeker. Gebruik je het toestel flink intensief, dan haal je zeker het eind van de dag met een schermtijd van circa 4 – 4,5 uur. Een nette accuduur, al hadden we niet anders verwacht bij een toestel met zo’n flinke accucapaciteit. We zijn blij te zien dat de kloof tussen Snapdragon- en Exynos-chipsets qua uithoudingsvermogen eindelijk veel kleiner is.

Updatebeleid

Waar Samsung hoge ogen gooit is het updatebeleid. Dat zien we dan ook terug bij de Samsung Galaxy S22 Ultra. De telefoon verschijnt uiteraard met Android 12, samen met de One UI 4.1 skin. Voor een periode van vijf jaar ben je zeker van beveiligingsupdates, welke maandelijks worden uitgerold. Daarnaast belooft Samsung ook nog vier Android-updates. Dit betekent Android 13, 14, 15 én 16; een belofte die geen andere fabrikant maakt. We weten van eerdere toestellen dat Samsung betrouwbaar is in het uitrollen van updates.

Silicon Cover with Strap

We hadden ook direct de Silicon Cover with Strap te reviewen, speciaal voor de Galaxy S22 Ultra. Deze leek me namelijk erg handig om te testen, gezien het vrij grote formaat van deze Samsung. Je kunt met deze cover makkelijk je vingers in de lus klemmen en zo het toestel prettig vasthouden. Dat is zeker waar, en geeft je duidelijk meer grip op het toestel. Wat ik persoonlijk een flink nadeel vind, is dat het nogal een erg stroef hoesje is. Dit betekent dat wanneer je het toestel in een broekzak hebt, je altijd de hele broekzak mee uit je broek trekt.

Daarnaast verzamelt het hoesje vooral aan de boven- en onderkant veel stof, en zeker op het witte model is dat duidelijk te zien. De bedoeling is dat je de lusjes, de zogenoemde ‘straps’ kunt vervangen en los kunt kopen. Dat eerste klopt, de losse straps hebben we via de officiële kanalen nog niet gezien. De strakheid kun je eenvoudig instellen op twee niveaus.

Beoordeling

Hoewel de Samsung Galaxy S22 Ultra een ander design heeft dan de Galaxy S22 en S22+, maakt het deel uit van dezelfde familie. Met de S22+ hadden we al een ontzettend fijn toestel in handen; de Galaxy S22 Ultra doet dit kunstje gewoon over. Eveneens een erg fijn toestel met nog meer geavanceerde mogelijkheden. De 10x zoom in de camera bijvoorbeeld; een functie die ik erg waardeer, en ook nog eens erg goed werkt.

Verder is er de S Pen; welke tal van handige opties in zich heeft; tel daar het erg goede updatebeleid en nette accuduur bij op; en je hebt een toestel dat eigenlijk niet slecht is. En dat is de S22 Ultra ook niet; los van dat het jammer blijft dat het snelladen niet onwijs snel is, zeker niet met een lader die je nog zelf moet kopen. Daarbij raden we echt een hoesje en een screenprotector aan, gezien de gevoeligheid van krasjes op het scherm. Anders dan andere merken zit er standaard geen schermfolie op het scherm.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is verkrijgbaar bij;

Samsung Galaxy S22 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1182,00 euro