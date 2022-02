Samsung Galaxy S21 FE review: is dit de Fan Edition waar we op hebben gewacht?

Samsung kwam in januari met uitbreiding voor de Galaxy S21-serie, de opvolger van de S20 FE met de naam Samsung Galaxy S21 FE. De nieuwe telefoon van het merk heeft alles aan boord om te slagen, maar is dat genoeg? Je leest het in onze Samsung Galaxy S21 FE review.

Samsung Galaxy S21 FE review

In de Samsung Galaxy S20-serie verscheen na lange tijd weer een FE-editie, een Fan Edition. Een compleet toestel die doorgaans wat voordeliger is dan een high-end model, maar wel voorzien is van de nodige opties en mogelijkheden. De telefoon is door chiptekorten en dergelijke maanden later aangekondigd, dan oorspronkelijk de bedoeling was. In onze Samsung Galaxy S20 FE review waren we erg enthousiast over de smartphone. Hoe zit dat bij de opvolger? Dat hebben we in de afgelopen weken uitgebreid bekeken. Het resultaat van deze test lees je in de Galaxy S21 FE review.

Verkooppakket

De tijd van grote dozen en verpakkingen om een nieuwe telefoon liggen al jaren achter ons. Echter is er nu een tijd aangebroken dat het allemaal nog kleiner moet. Dit zien we dan ook terug bij de Samsung Galaxy S21 FE. De telefoon wordt geleverd in een relatief kleine rechthoekige doos met het reliëf van camera-icoontjes.

Dat de doos klein is, komt doordat Samsung geen oplader meer meelevert met haar high-end smartphones. Deze kun je desgewenst los aanschaffen, of een lader ‘van thuis’ gebruiken. Dat is opvallend, omdat het gebruik van ‘laders van derden’ nogal eens voor discussies zorgen. Zo waarschuwt de brandweer om alleen de officiële lader te gebruiken. Kies je daarvoor, dan moet je deze bij Samsung bestellen en dat kost je ook weer een paar tientjes. Het niet leveren van een oplader werd bedacht door Apple en uitgelachen door Samsung; maar inmiddels volgt Samsung vrij braaf het besluit hierin.

Design en interface

De Samsung Galaxy S21 FE is qua ontwerp en uitstraling voor een groot deel gelijk aan dat van de andere S21-modellen. Dit zien we terug aan zowel de voor- als de achterkant, waarbij de achterzijde voorzien is van de herkenbare cameramodule. Daar is overigens niets mis mee, want de telefoon voelt degelijk aan en ziet er goed uit.

We zien aan de voorzijde een 6,4 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. De verversingssnelheid komt uit op 120Hz. Wat me in de avonduren en vanuit bed direct opvalt is dat het scherm heerlijk donker kan, zodat je niet gelijk verblind wordt. De blauwtinten kunnen ook gefilterd worden, zodat alles prettiger afleest. Op zonnige dagen is het scherm goed afleesbaar. De vingerafdrukscanner zit geïntegreerd in het scherm en hier komen we later in de Samsung Galaxy S21 FE review op terug. Ook de front-camera is in het scherm geplaatst. Aan de rechterzijde van de S21 FE is de telefoon voorzien van de volumetoets en de power-button. De linkerkant is leeg gelaten door de fabrikant. De onderkant biedt een USB-C aansluiting, speaker en simkaartslot.

De achterzijde van de Samsung Galaxy S21 FE is stijlvol vormgegeven en heeft de bekende cameramodule van de andere Galaxy S21-modellen. Daar komen we natuurlijk uitgebreid op terug in de test. Wel valt ons op dat het toestel erg glad is. We raden dan ook zeker aan om een hoesje om het toestel te doen; dat kan een hoop narigheid schelen.

Interface

Samsung levert de Galaxy S21 FE direct met Android 12, de nieuwste Android-versie die er beschikbaar is. Bovenop deze interface voorziet Samsung je van de One UI skin. Dit betekent dat Samsung haar eigen sausje over de interface heeft gegoten. Deze werkt zoals we van de fabrikant gewend zijn. Kom je van een Samsung dan ben je snel gewend, kom je van een ander merk, dan kan het even wennen zijn, maar al snel is het allemaal duidelijk. Je homescreen is te vullen met widgets en snelkoppelingen; ook kun je terecht in het menu voor de geïnstalleerde apps. Het wijst zich allemaal vanzelf.

Je hebt toegang tot de notificaties, snelle instellingen en natuurlijk het vergrendelscherm. Je kunt bij de instellingen ook aangeven dat je het Always On Display ingeschakeld wilt hebben. Hiermee heb je altijd zicht op de tijd, notificaties en bijvoorbeeld het batterijpercentage. De stijl van het Always On Display kun je zelf kiezen, waarbij je niet alleen kunt kiezen uit verschillende klokken, maar ook uit diverse kleuren en kleursamenstellingen.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Bellen met de Samsung Galaxy S21 FE verloopt zonder problemen. De gesprekskwaliteit is van hoge kwaliteit en gesprekken zijn helder en we hebben in de afgelopen weken geen gekke dingen opgemerkt. Voor het bellen gebruik je de telefoon- of contacten-app van Samsung zelf. Internetten gaat ook zoals je dat mag verwachten. Je kunt hiervoor de Chrome-browser gebruiken; al kun je bij het instellen dan de telefoon ook de keuze maken voor Samsung’s eigen browser.

Zoals je van een dure smartphone mag verwachten, is de Galaxy S21 FE voorzien van alle gemakken en voorzieningen. Dit betekent dat je met dit toestel gebruik kunt maken van het 5G-netwerk, maar ook natuurlijk WiFi en Bluetooth zijn aan boord, net als NFC en GPS. Nog even terugkomend op WiFi, dit is uiteraard zowel 2.4 als 5 GHz en met ondersteuning voor WiFi 6.

Multimedia: muziek en film

Als je een uitgebreide smartphone koopt voor deze prijs, dan moet eigenlijk alles wel goed zijn. De Samsung Galaxy S21 FE laat je je films en series zien op het 6,4 inch scherm en dat is prima. Het is namelijk van alle gemakken voorzien. Denk aan HDR10+ ondersteuning, een 120Hz verversingssnelheid en een prima helderheid voor zowel overdag als in de avonduren. We hebben niets te klagen; kleuren komen rijk over, het contrast is goed en de beelden scherp. Klein detail; er is geen variabele verversingssnelheid; dit is dus altijd 120Hz (of minder als je dit zelf instelt).

Op het gebied van muziek is de telefoon uitgerust met een set dual stereo-speakers. Deze weten een prima geluid over te brengen. Het volume kan vrij hard, zonder dat de muziek vervormd wordt. Er is een goede balans tussen hoge en lage tonen en de bass is niet té nadrukkelijk aanwezig. Een prima telefoon om muziek mee te luisteren.

Camera: foto en video

Fotografie is een feature die Samsung doorgaans uitstekend toepast op haar smartphones. Niet zelden zijn we onder de indruk van de camerakwaliteiten bij het Koreaanse merk, en we zijn benieuwd of de S21 FE aan onze verwachtingen kan voldoen. Voor het maken van foto’s is de Samsung Galaxy S21 FE uitgerust met een triple-camera. Een 12 megapixel hoofdlens, welke wordt bijgestaan door een 12 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telelens zorgen voor de foto’s.

De camera-app op de Samsung laat zich vanzelf wijzen. Deze werkt namelijk erg prettig. Je hebt een grote sluitertoets voor het maken van de foto’s, daarboven heb je de keuze om nog een bepaalde stand te kiezen. Aanvullende standen zijn nog beschikbaar onder ‘Meer’, waar je bijvoorbeeld terecht kunt voor de nachtmodus of een andere instelling.

Hoe is de camera van de Samsung Galaxy S21 FE in de praktijk? We kunnen zeggen dat Samsung de zaakjes weer goed op orde heeft. Overdag geeft de Samsung Galaxy S21 FE je mooie kleurrijke foto’s met rijke details en een goede balans in het contrast. De doortekening is doorgaans ook goed in orde bij de gemaakte beelden. Hier valt echt niets op aan te merken.

In de avonduren maakt het toestel ook erg goede foto’s. De beelden zijn scherp en detailrijk. Dit kun je nog verder verbeteren door de nachtmodus te gebruiken, waarmee accenten nog meer geaccentueerd worden. Je kunt in de camera-app ook de groothoeklens gebruiken die eveneens scherpe en mooie beelden maakt. Een andere optie is om 3x te zoomen, dit werkt ook prima en levert eveneens mooie beelden op. Het klinkt misschien wat monotoon, maar de camera van de S21 FE is echt een dik pluspunt. Hier ga je veel mooie foto’s mee schieten. Wil je alle foto’s zien die we met de S21 FE hebben gemaakt, bekijk deze dan in het online fotoalbum.

Selfie- en videocamera

Mooie foto’s maak je ook met de 32 megapixel front-camera aan de voorkant van de smartphone. Althans, overdag; dan schiet hij scherpe en prima selfies. Binnenshuis in de avonduren vind ik deze minder. Details verdwijnen, net als de doortekening. Daarbij zien we toch wel flink wat ruis.

De videocamera van de Galaxy S21 FE doet zijn werk eveneens goed. Je kunt in verschillende resoluties filmen, waaronder Full-HD en 4K met 60 frames per seconde. Het blijft wel jammer dat je niet naar de groothoeklens kunt schakelen als je eenmaal bezig bent met het vastleggen van een video. Tevens gebeurt inzoomen tijdens het filmen digitaal, wat zorgt voor kwaliteitsverlies. De beelden zijn verder echter prima te noemen. De video die we met de Galaxy S21 FE hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.

Galerij

Het bekijken van de gemaakte foto’s en video’s doe je in de meegeleverde Galerij-app van Samsung. Deze biedt verschillende opties, waaronder wat bewerkingstools. Wat ik een handige tool vind, die je kunt gebruiken, is het gelijk bijsnijden wanneer je inzoomt. Hetgeen dat je dan ziet op het scherm, wordt dan direct de uitsnede.

Gemaakte beelden worden onderverdeeld in albums en desgewenst kunnen foto’s en video’s gesynchroniseerd worden met Microsoft OneDrive. Tevens kan de telefoon verhalen maken van foto’s die je rondom een bepaald onderwerp of op een bepaalde dag hebt gemaakt.

Overige mogelijkheden

Samsung heeft de Galaxy S21 FE nog meer mogelijkheden gegeven. Een aantal van deze features en opties lichten we uit in dit onderdeel van de Samsung Galaxy S21 FE review.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de Samsung Galaxy S21 FE is geïntegreerd in het beeldscherm. Deze doet goed zijn werk en reageert ook vrij snel. We merken verschil met bijvoorbeeld de OnePlus 9 Pro, maar het verschil is minimaal en totaal niet storend. Wat wel echt een gemis is, is dat je niet meer dan drie vingerafdrukken kunt toevoegen. Net eentje meer was prettiger geweest.

Bloatware

Toestellen volgestopt met software waar je (vaak) niets aan hebt, dat heet ook wel bloatware. Bijna iedere fabrikant maakt zich er wel ‘schuldig’ aan, en ook bij de Galaxy S21 FE is dit het geval. De smartphone wordt geleverd met verschillende Microsoft-apps zoals Office en OneDrive. Bij het instellen van de telefoon kun je ook verscheidene Samsung-apps installeren, al worden verschillende apps al standaard voor je geïnstalleerd, zoals AR-zone.

Edge Vensters

Het is een functie die we niet meer weg kunnen denken bij Samsung; Edge Vensters. Aan de zijkant van het scherm haal je een balk tevoorschijn. Hier vind je bijvoorbeeld apps die je snel kunt openen, maar je kunt ook andere balken tevoorschijn toveren. Denk aan snel toegang tot ingestelde contacten. Ook zijn er andere vensters zoals slim selecteren, hulpmiddelen zoals een kompas, reminders, klembord en meer. Handig! Je kunt hem ook uitschakelen of (bijvoorbeeld qua kleuren) personaliseren.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Samsung levert de Samsung Galaxy S21 FE met de Snapdragon 888 octa-core chipset van Qualcomm, een erg goede processor die zich ook bij dit model weer goed weet te bewijzen. Op papier is hij al even uit, december 2020 werd hij tentoongesteld. Echter is hier bij de S21 FE niets van te merken. De telefoon is namelijk ontzettend snel. Daarbij is de ‘Fan Edition’ voorzien van 6GB aan werkgeheugen.

Het interne geheugen komt uit op 128GB, al is hij er ook met 256GB. In tegenstelling is het geheugen niet langer meer uitbreidbaar. Een opmerkelijke aanpassing; aangezien Samsung met de ‘FE’ editie juist ‘de fans’ aan wil spreken. Een veelgehoord pluspunt van toestellen, zeker bij niet-vlaggenschepen, is de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden. Dat zit er bij de Galaxy S21 FE niet langer meer in. Dan is het misschien toch niet helemaal een Fan Editie, aangezien het een relatief veelgevraagde functie is?

Accu

De Samsung Galaxy S21 FE krijgt van Samsung een 4500 mAh accu mee, een redelijk gemiddelde capaciteit. Echter zegt de capaciteit lang niet altijd alles over het uithoudingsvermogen van de telefoon. Met intensief gebruik haalden we met gemak het einde van de dag. De screen-on-time kwam niet heel indrukwekkend uit op 3 uur en 19 minuten. Er zat nog 12 procent in het vat. Op een gemiddelde dag met vooral WiFi zitten we met 45 procent accu over aan het einde van de dag op een schermtijd van zo’n 3 uur. Het kan dus best wel schommelen bij de S21 FE. De accuduur van de Galaxy S21 FE is daarmee gemiddeld en niet zo goed als die van de S20 FE,

Samsung geeft geen oplader bij de aankoop van je toestel. Die zul je dus zelf nog moeten aanschaffen. Wat we daar ook van vinden; het laden gaat ook niet zo snel als bij de concurrenten. Waar vele (Chinese) merken al rond de 60 watt zitten, blijft dit bij de Galaxy S21 FE steken op 25 watt. Het opladen van 0 naar 100 procent neemt ongeveer een uur en drie kwartier in beslag. Tevens kun je het toestel draadloos opladen met 15W.

Updatebeleid

Bij de aankondiging van de Galaxy S22-serie werd duidelijk dat sommige toestellen veel langer bijgewerkt zullen worden met updates. Dat goede nieuws is er ook voor de Galaxy S21 FE. Maar liefst vier Android OS-updates en minimaal vijf jaar lang beveiligingsupdates staan er klaar in het vooruitzicht van de Samsung Galaxy S21 FE. Niets op aan te merken, en op dit moment het allerbeste updatebeleid dat je kunt krijgen op je smartphone.

Beoordeling

De afgelopen weken hebben we de Samsung Galaxy S21 FE uitgebreid kunnen testen. Het enthousiasme dat we bij de Galaxy S20 FE hadden, is bij het nieuwe model minder. Dat betekent echter niet dat het toestel slecht is, want dat is hij verre van. De Galaxy S21 Fan Edition is een erg compleet toestel met een mooi design, prima beeldscherm en een erg goede camera. Daarbij heeft het toestel het beste updatebeleid dat je bij Android kunt krijgen en dat is met 5 jaar erg riant. Dat is gezien de vrije late release van de S21 FE absoluut een goedmaker.

Interessant; de Galaxy S21 FE werd met een forse prijs van 750 euro op de markt gebracht, maar is inmiddels vrij snel in prijs gedaald. Nu kun je voor 600 euro de telefoon al kopen; en daarmee prijst hij zich niet gelijk de markt uit.

Koop je de Galaxy S21 FE, haal er dan gelijk een goed hoesje bij; want hij is erg glad. Het is jammer dat het geheugen niet uit te breiden is, en dat je voor een snellader nog de portemonnee moet trekken. Desondanks is de Galaxy S21 FE een ontzettend fijn toestel waar je veel plezier van zult hebben.

Alle specificaties en actuele prijzen vind je via onderstaande button op de toestelpagina. Je kunt voor de smartphone terecht bij de volgende verkopers:

Winkels

Providers

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 599,00 euro