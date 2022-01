Vergelijking: Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy S21 FE – wat zijn de verschillen?

Sinds deze week is de Samsung Galaxy S21 FE verkrijgbaar. Al wat maanden geleden was daar de Galaxy S21-serie met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21. Wat zijn de verschillen tussen deze twee smartphones? DroidApp geeft je een overzicht met de verschillen tussen de Galaxy S21 en de Galaxy S21 FE.

Verschil tussen Galaxy S21 en Galaxy S21 FE

Samsung heeft een rijk portfolio aan toestellen met in elk segment een interessante optie. Dat zien we ook in de S21-serie waarbij er onlangs de uitbreiding was van de Samsung Galaxy S21 FE. De verwachtingen zijn hooggespannen, gezien de ervaringen met het vorige model in de Samsung Galaxy S20 FE review. Zo in de gauwigheid lijken de Galaxy S21 en de Galaxy S21 FE erg op elkaar, is dat ook zo, of hebben we hier te maken met toch meer verschillen dan gedacht? We zetten het in dit artikel voor je op een rijtje.

De grootste verschillen

Wat zijn de grootste verschillen? Dat is allereerst de processor. In Nederland wordt de S21 FE geleverd met de Snapdragon 888 chipset, terwijl de Galaxy S21 met de eigen Exynos 2100 chipset komt. In de praktijk blijkt de Snapdragon processor vaak net wat sneller en wat energiezuiniger. Een ander verschil is de camera-opstelling. Bij beiden is er een 12 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel groothoeklens. De telefotolens is anders. Bij de S21 is dit een 64MP lens, terwijl de S21 FE een 8 megapixel lens meekrijgt. Die van de S21 FE heeft ook een lagere lichtgevoeligheid; dus bij het maken van groothoekfoto’s kunnen er kleine verschillen zitten in het voordeel van de S21.

Voor degenen die graag selfies maken, is er ook een verschil. De Galaxy S21 FE wordt geleverd met een 32 megapixel camera aan de voorkant. De front-camera van de Galaxy S21 komt uit op 10 megapixel. Betere selfies dus bij de S21 FE. Verder is de accucapaciteit van de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE groter; 4500 mAh, tegenover 4000 mAh bij de S21. Opladen gaat met dezelfde kracht (25W) en kan ook draadloos. De S21 FE is hier dus in het voordeel.

Dan zijn er nog verschillen in het beeldscherm. Samsung heeft beide schermen voorzien van een verversingssnelheid van 120Hz. Echter is deze bij de S21 variabel, waardoor het zich aanpast aan wat er op het scherm gebeurt. In de praktijk zul je hierin geen verschil zien. Samsung heeft de Galaxy S21 FE uitgerust met een 6,4 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Bij de Galaxy S21 is het een fractie kleiner; 6,2 inch; wat betekent dat deze ook een fractie kleiner is qua formaat, al scheelt het niet heel veel.

Samsung Galaxy S21 FE

Updates

Een groot verschil zit hem in de updates. Samsung levert de Samsung Galaxy S21 FE direct vanuit de doos met Android 12, samen met One UI 4. Inmiddels draait de Galaxy S21 ook op Android 12, maar deze kwam op de markt met Android 11. Samsung belooft voor beide toestellen drie jaar Android-versie updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. Dit betekent dat de Galaxy S21 nog een update krijgt naar Android 13 en Android 14, terwijl de Galaxy S21 FE ook nog Android 15 kan verwachten. Ook de beveiligingsupdates gaan nog wat langer door.

Prijs

Verschillen gaan we ook niet zien in de prijs van de twee toestellen; ze zitten allebei op een prijs van rond de 750 euro. Wel krijg je op de S21 nu tijdelijk 100n euro cashback, wat mogelijk een extra stimulans kan zijn. Dat is een smak geld, maar welke je ook kiest; je hebt een hele fijne smartphone die jarenlang mee kan. Zoals we in onze Galaxy S20 review al aan hadden gekaart; het toestel is enorm glad. We raden dan ook echt aan om een hoesje bij het toestel te kopen, zodat je lang van je telefoon kunt genieten. De hoesjes zijn er in vele soorten en maten, en hebben we op een rijtje gezet in het overzicht met de beste Galaxy S21 hoesjes.

Samsung Galaxy S21

Welke kiezen?

Eigenlijk heb je bij deze keuze geen slechte telefoon. Echter is de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE wel op verschillende vlakken in het voordeel. Denk aan langere tijd updates, een net wat betere processor en een grotere accu. Echter is met de tijdelijke cashbackactie de S21 nu iets voordeliger. Hieronder vind je de toestelpagina’s, met alle actuele prijzen, specificaties en meer.

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 746,00 euro

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 735,00 euro