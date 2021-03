De 20+ beste Samsung Galaxy S21 tips om alles uit je smartphone te halen

Heb je net een nieuwe Samsung Galaxy S21, S21+ of S21 Ultra gekocht? Dan wil je daar natuurlijk alles uit halen. DroidApp geeft je 20 Galaxy S21 tips om alles uit je nieuwe smartphone te halen.

Samsung Galaxy S21 tips

Samsung heeft sinds een tijdje de Galaxy S21-serie in de winkels liggen. DroidApp heeft al uitgebreid de telefoon besproken in de Samsung Galaxy S21+ review. Heb je hem in bezit, of ben je hem van plan te bestellen, dan is het goed om te weten dat je heel veel uit het toestel kunt halen. We zetten de handigste tips voor je op een rij!

Hoesje

We schreven het al in de review, een hoesje is onvermijdelijk. We durven bijna wel te stellen dat dit hét toestel is waarvoor we een case echt bijzonder hard aanraden. De Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra zijn enorm glad en het is zonde als je toestel gelijk al van de bank glijdt of uit je broekzak ontsnapt. We hebben in een eerder artikel al uitgebreid de beste hoesjes voor de Galaxy S21 op een rij gezet, zodat je een goede keuze kunt maken.

Screenshot maken

Op bepaalde momenten kan het erg handig zijn om even een screenshot te maken. Dit kan bij de Galaxy S21-serie op verschillende manieren. Het makkelijkste hiervoor is de power-button en de volumetoets-omlaag een tel ingedrukt te houden. Je ziet het beeld dan verkleind worden, waarna je onderin beeld de mogelijkheid hebt om hem direct te bewerken, te delen of om een tag toe te voegen. Door een tag toe te voegen, kun je hem later weer snel terugvinden, ideaal.

Edge Vensters

Edge Vensters, ook wel bekend onder de naam ‘Edge Screen’. Deze optie vind je terug aan de zijkant van het scherm. In deze balk vind je snelkoppelingen naar apps, maar kun je ook andere vensters toevoegen en beheren. Tik hiervoor bij een geopend Edge Venster-scherm op het tandwiel onderin beeld. Je kunt slimme schermafbeeldingen maken, snel toegang krijgen tot contacten, of aan de slag met het klembord, hulpmiddelen, reminders en meer.

Always On Display

Standaard staat het Always On Display uitgeschakeld, maar dit kun je natuurlijk inschakelen. Ingeschakeld heb je als je je telefoon niet gebruik direct zicht op de tijd, datum, notificaties en meer. Hiervoor ga je naar Instellingen > Vergrendelscherm > Always On Display. Daar kun je op tikken en vervolgens nog een hoop instellingen aanpassen, waaronder de klokstijl.

Dynamisch vergrendelscherm

Een andere functie die we kennen van andere Samsung-toestellen is het dynamisch vergrendelscherm. Ga hiervoor naar instellingen > achtergrondservices. Met Dynamisch vergrendelscherm ingeschakeld wordt iedere keer dat het vergrendelscherm ingeschakeld is, de achtergrond aangepast. Door op het tandwiel te tikken kun je de categorieën waaruit afbeeldingen getoond worden, aanpassen naar eigen wens.

Donker thema

De Galaxy S21-serie komt standaard met Android 11. Deze heeft net als Android 10 een donker thema aan boord. Dit is prettig in het gebruik in omgevingen met weinig licht. Via het scherm met snelle instellingen (via het meldingenvenster) kun je de donkere modus handmatig instellen. Wil je echter dat deze automatisch overschakelt naar het lichte en donkere thema, dan kun je hiervoor terecht bij Instellingen > display > instellingen Donkere stand. Zo kun je zelf tijden instellen of bepalen dat de functie automatisch ingeschakeld wordt bij zonsondergang.

Navigatietoetsen en gebaren

We blijven even bij de display-instellingen. Meer naar beneden vind je daar de instelling ‘Navigatiebalk’. Hier kun je de volgorde van de toetsen in de navigatiebalk aanpassen. Bijvoorbeeld omdat je van een ander merk toestel afkomt. Daarnaast kun je ook kiezen voor veeggebaren en de navigatiebalk op die manier verbergen.

Bediening met één hand

De smartphones van tegenwoordig zijn een stuk groter dan jaren geleden. Wanneer je de telefoon met één hand wil bedienen, kun je dit gemakkelijk instellen bij de Galaxy S21. Je vindt de instellingen hiervoor bij instellingen > geavanceerde functies > bediening met één hand. Eenmaal geactiveerd kun je ervoor kiezen om de functie in het vervolg te activeren via een gebaar of een knop.

Edge Lighting

Persoonlijk vinden we dit een toffe functie op de Galaxy S-toestellen. De smartphonefabrikant heeft de telefoons namelijk van Edge Lighting voorzien. In het geval van nieuwe meldingen lichten de randen op van het scherm. Samsung geeft je hierbij hoop instelmogelijkheden om deze functie te personaliseren. Zo kun je, wanneer er een bepaald woord terugkomt in de melding, het effect en de kleur van de Edge Lighting aanpassen naar eigen wens. Hiervoor kun je terecht bij Instellingen > Meldingen > Instellingen korte pop-up > Edge Lighting stijl.

Advertenties uitschakelen

Op verschillende Samsung-toestellen, waaronder ook bij de Galaxy S21, Galaxy S21+ en Ultra verschijnen er wel eens advertenties in het meldingenvenster. Hierbij worden diensten of producten van de Koreaanse fabrikant gepromoot. Maar daar zit je misschien wel helemaal niet op te wachten. Samsung stuurt je deze reclame vanuit de Galaxy Store, de appwinkel van Samsung zelf. Open deze app, tik op de drie puntjes streepjes bovenin beeld, waarna het menu opent. Klik vervolgens op het tandwiel bovenin en zet ‘nieuws en aanbiedingen ontvangen’ uit. Daarna tik je in het instellingen-menu op ‘Meldingen’ en kun je de promoties uitschakelen.

Statusbalk en accupercentage

De statusbalk op je Samsung Galaxy S21 kan een bron van informatie zijn. Je ziet hoe vol de accu is, of er meldingen zijn, hoe de dekking is en wat de tijd is. Ga naar Instellingen > Meldingen > Geavanceerde instellingen, om bepaalde opties aan te passen. Zo kun je ervoor kiezen dat alle meldingen getoond worden in de statusbalk, of alleen de drie recente notificaties. Verder kun je hier aangeven dat je het batterijpercentage zichtbaar wilt hebben.

Meldingen

We blijven even bij de instellingen voor meldingen. Hiervoor ga je naar instellingen > meldingen. Je kunt de pop-up stijl kiezen. Zo kun je een kleine balk tonen bij een nieuw bericht, of gelijk een gedetailleerde weergave met bijvoorbeeld het hele bericht. Wanneer je ‘kort’ selecteert, kun je bij opgenomen apps, ook bepaalde applicaties uitschakelen zodat daarvoor wel grotere meldingen verschijnen.

Zijtoets

Bij het scherm met instellingen > geavanceerde functies > Zijtoets kun je instellen dat een bepaalde actie of app uitgevoerd wordt. Wanneer je twee keer drukt kan naar keuze een app geopend worden, of juist Bixby of de camera. Wanneer je hem ingedrukt houdt, kun je instellen dat Bixby geactiveerd wordt of het menu ‘Uitschakelen’ getoond wordt.

Batterijverbruik

Het is goed om af en toe eens een blik te werpen op het accuverbruik van je smartphone. Misschien verbruikt een bepaalde toepassing wel veel meer batterij dan nodig is. Ga hiervoor naar Instellingen > batterij en apparaatonderhoud > batterij > en tik op de grafiek van ‘gebruik na laatste volledige lading’. Daar krijg je precies inzicht in welke app het meest vraagt van de batterij van je Galaxy S21, S21+ of Galaxy S21 Ultra.

Camera

In het overzicht met Galaxy S21 tips mag natuurlijk een camera-tip niet ontbreken. In de camera-app heb je tal van mogelijkheden die je het beste zelf kunt ontdekken. In de camera-app vind je naast de schakelmodus voor zoom-mogelijkheden wel een optie voor scène-optimalisatie. Hierbij kiest de camera de beste instellingen voor de desbetreffende omgeving. Zo hoef je niet zelf aan de slag met het aanpassen van de instellingen. Of dit ook de beste foto in alle gevallen oplevert, dat durven we in twijfel te trekken, maar dat is ook een kwestie van persoonlijke smaak. Bij het tandwiel vind je verder nog instellingen om bijvoorbeeld de selfies niet in spiegelbeeld op te slaan, of juist wel.

Single Take

Een functie die we apart willen uitlichten is ‘Single Take’. Middels deze functie, die je terug kunt vinden in de camera-app, hoef je nooit meer een moment te missen. Wanneer je iets dat beweegt wilt fotograferen, kun je deze functie prima gebruiken. Denk aan een foto van een spelende hond of voorbijrijdende auto. Met Single Take worden meerdere foto’s en video’s gemaakt waaruit je vervolgens de beste kunt kiezen met hoogtepunten.

Videocamera

De videocamera op de toestellen van de Galaxy S21-serie hebben ook een fijne functie gekregen. Ga in de camera-app naar ‘meer’ en selecteer ‘Director’s View’. Vanaf dat moment kun je tijdens het filmen met de camera achterop, ook de selfie-cam gebruiken. Leuk bijvoorbeeld bij een reisverslag. Door op het pijltje rechts van het scherm te tikken, kun je ook schakelen tussen de verschillende camera’s en zie je direct een voorbeeldweergave.

Fotobewerker

Heb je een foto gemaakt, dan kun je deze gaan bewerken. Kies de foto uit de camera-app of de galerij, en tik op het potloodje. Vervolgens kun je enkele basisbewerkingen uitvoeren. Voordat je aan de slag gaat met bewerken kun je bovenin op de drie puntjes tikken. Kies daarna voor ‘Labs’ en zet de ‘Gum voor object’ optie aan. Met deze optie ingeschakeld kun je met de komst van One UI 3.1 objecten, mensen of andere dingen uit je foto ‘gummen’ die je mogelijk storend vind in je foto.

Controleren op updates

Samsung geeft de Galaxy S21-serie vier jaar lang beveiligingsupdates en twee jaar lang Android-updates. In principe krijg je altijd een notificatie zodra er een melding klaarstaat, en zullen we je ook op DroidApp hiervan op de hoogte houden. Soms kan het net wat sneller zijn om zelf handmatig te controleren op updates. Ga hiervoor naar instellingen > software-update > downloaden en installeren. Is er een update gevonden, dan kun je ervoor kiezen om hem gelijk te installeren, of op een zelfgekozen tijd te installeren.

