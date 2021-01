Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra: de beste hoesjes, cases en accessoires

Samsung heeft in de afgelopen week de nieuwe Galaxy S21-serie aangekondigd. Natuurlijk wil je je nieuwe telefoon goed beschermen. We zetten de beste hoesjes en cases voor je S21, S21+ of S21 Ultra op een rij.

Hoesjes voor Galaxy S21

Zoals bij veel toestellen zijn hoesjes en cases er in vele soorten en maten. Wil je alleen de achter- en zijkant beschermen, of wil je een hoesje die je open doet als een boek, wil je ook ruimte voor een bankpas, wil je hem neer kunnen zetten? De keuze is eindeloos. In onze Galaxy S21 preview schreven we al dat de smartphones heel glad zijn. Een goed hoesje kunnen we daarom zeker aanraden. DroidApp zet de beste Galaxy S21 hoesjes en accessoires op een rij.

Samsung zelf heeft meerdere interessante covers uitgebracht voor de S21, S21+ en S21 Ultra. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Onderaan dit artikel vind je direct linkjes naar de winkels waar je ze kunt aanschaffen.

Smart Clear View Cover

Met het venster in de Smart Clear View Cover zie je direct de tijd, datum, het batterijpercentage en eventuele notificaties en meldingen. Volgens Samsung biedt deze cover gelijk ook een antibacteriële coating voor extra bescherming.

Smart LED View Cover

De Smart LED View Cover gaat alweer een tijdje mee bij Samsung. Die zien we ook weer terug bij de Galaxy S21-serie. Je krijgt de tijd te zien, maar ook de notificaties en je kunt via ‘de flap’ een telefoongesprek aannemen. Hiervoor hoef je het boekje dus niet te openen. Er is een vakje voor een pasje en ook hier zien we de antibacteriële coating.

Smart LED Cover

Wil je alleen de achter- en zijkant beschermen, dan kan dat met de Smart LED Cover. Hierbij kan het LED-display aan de achterkant oplichten en de pictogrammen laten afstemmen op het humeur. Je ziet direct als er iemand belt.

Silicone Cover

De Silicone Cover is een hoesje dat de achter- en zijkant beschermd van je nieuwe Galaxy S21, S21+ of S21 Ultra. Hij is verkrijgbaar in vier kleuren en past daarmee bij de kleur van je toestel.

Leather Cover

Kies je voor een premium smartphone, dan is er de Leather Cover. Deze lederen hoes beschermt de achterkant en de zijkanten van je toestel. Hij is verkrijgbaar in het zwart en bruin.

Kvadrat Cover

De Kvadrat Cover van Samsung is een mooie, luxe uitziende hoes van kvadrat. Hierdoor ligt hij zacht in de hand en beschermt hij je telefoon aan de zij- en achterkant. Natuurlijk zijn je poorten en knoppen gewoon bereikbaar met de Kvadrat Cover voor je S21-toestel.

Protective Standing Cover

Zoals de naam van deze Protective Standing Cover al aangeeft, heeft deze case twee belangrijke eigenschappen. Het beschermt niet alleen je telefoon, je kunt ook dankzij de twee kickstands je telefoon 45 of 60 graden rechtop zetten. De voorkant is met deze case niet beschermd.

Clear Standing Cover

De Clear Standing Cover is een siliconen case die voorzien is van een standaard. Hierdoor kun je de telefoon neerzetten.

Clear Protective Cover

De Clear Protective Cover beschermt je toestel extra goed. Deze siliconen case heeft een antislippatroon aan de rand, waardoor je hem nog beter in de hand houdt.

Clear Cover

De Clear Cover is een luxe naam voor een dunne plastic case van siliconen. Deze is transparant en beschermt je S21 aan de achterkant en zijkant.

Voor Galaxy S21 Ultra

Voor de Samsung Galaxy S21 Ultra heb je de Smart Clear View Cover en de Silicone Cover met S Pen. Hier kun je dus gemakkelijk de stylus in opbergen als je deze niet gebruikt. Voor de rest kun je kiezen uit dezelfde cases als die voor de S21 en S21+.

Nuttige Galaxy S21 accessoires

Samsung heeft ook nog enkele nuttige accessoires in het assortiment, die van pas kunnen komen. Die zetten we hieronder op een rijtje.

Oplader

Allereerst is het goed om te weten dat de Galaxy S21-serie zonder oplader komt. Omdat er bij de S21 een USB-C naar USB-C kabel wordt meegeleverd, kan hij niet zomaar op ieder willekeurige adapter. Daarnaast raden we in verband met serieus brandgevaar af om een blokje van bijvoorbeeld AliExpress te gebruiken. Samsung heeft de originele 25W lader, die je kunt bestellen bij Samsung zelf.

S Pen

Voor de Samsung Galaxy S21 Ultra kun je de S Pen aanschaffen. Hiermee kun je snel aantekeningen maken op het scherm, maar ook kleuren en tekeningen maken. Leuk en handig, maar ook nog eens nuttig.

Galaxy SmartTag

Om verloren spullen snel terug te vinden, kun je de Galaxy SmartTag kopen. Deze kun je bijvoorbeeld in je portemonnee stoppen of aan je sleutelbos hangen. Je kunt deze ook gebruiken om juist de smartphone terug te vinden, door op de knop te drukken van de tracker.

Wireless Charger

De Wireless Charger kan je nieuwe Galaxy S21, S21+ of S21 Ultra draadloos opladen met een snelheid van 9W. De draadloze lader beschikt over LED-lampjes die op kunnen lichten als je batterij voldoende is opgeladen.

Bestellen

Ben je geïnteresseerd? Hieronder vind je de linkjes naar de webwinkels waar je ze direct kunt aanschaffen;

Hoesjes en accessoires Galaxy S21 en S21+: webwinkel van Samsung

Hoesjes en accessoires Galaxy S21 Ultra: webwinkel van Samsung

Bij andere verkopers en winkels vind je ook de hoesjes terug, soms zelfs goedkoper. Daarnaast zijn er ook van andere merken nog hoesjes te vinden. Je kunt ze direct op de volgende pagina’s vinden: Smartphonehoesjes, GSMpunt, MediaMarkt, Amazon, Knaldeals, Coolblue en Bol.com.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro