Samsung Galaxy S25-serie, S23 (FE), S21 en Tab A8 krijgen februari-update

Samsung heeft voor een hele rits aan toestellen een nieuwe update uitgerold. Dit onder andere het geval voor de Galaxy S25-serie, waarbij dit daarvoor de eerste update is. Maar ook andere smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant worden bijgewerkt met de februari-patch.

Updates bij Samsung

Samsung heeft de beveiligingsupdate van februari klaargezet voor verschillende toestellen van het merk. Dit zien we terug voor verschillende high-end reeksen, en ook de Tab A8 en Tab A9 worden bijgewerkt met de update. Samsung heeft bovenop de patches van Google ook nogeen eigen pakket aan verbeteringen klaargezet.

Als eerst is de update beschikbaar voor de Samsung Galaxy S25-serie. De drie modellen krijgen hierbij de nieuwste patches, maar ook verschillende andere verbeteringen. Het is niet duidelijk of problemen met snelladen hierbij ook opgelost worden, maar dit vermoeden is er wel. Samsung heeft verder de algehele stabiliteit verbeterd van de toestellen.

Andere modellen die de februari update vanaf nu kunnen downloaden zijn;

