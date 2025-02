De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Note 4

DroidApp viert vandaag haar 11e verjaardag. Een mooi moment om in de rubriek ‘De vergeten smartphone’ ook terug te blikken op een smartphone van elf jaar geleden. Bijvoorbeeld naar de Samsung Galaxy Note 4. We praten je helemaal bij over deze smartphone.

Samsung Galaxy Note 4

In 2014 werd DroidApp opgericht. Om daar nog even stil bij te staan, blikken we in deze editie terug op elf jaar geleden. Verschillende smartphones werden in dat jaar uitgebracht. Een aantal hiervan hebben we ook uitgebreid al besproken in onze wekelijkse rubriek. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S5, Huawei Ascend P7, LG G3 en ook de HTC One M8. Maar ook de Huawei Mate 7 en de OnePlus One verschenen in 2014. De Samsung Galaxy Note 4 werd ook uitgebracht in dat jaar.

Technische eigenschappen

Inmiddels is de Note-serie verleden tijd en is deze vervangen door bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S25 Ultra. Maar de Note-reeks was geliefd onder een grote groep gebruikers. Wat had de Galaxy Note 4 te bieden? Allereerst een 5,7 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 2560 x 1440 pixels. De smartphone werd geleverd met de Qualcomm Snapdragon 805 processor of Exynos 5433 quad-core processor, bijgestaan door 3GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Had je niet voldoende aan deze hoeveelheid geheugen, dan kon je dit geheugen nog uitbreiden met een geheugenkaart.

Voor het maken van foto’s bood Samsung op de Galaxy Note 4 een 16 megapixel camera. Gewoon een enkele camera, geen poespas met drie, of vier camera’s zoals we vandaag in de smartphone terugzien. Selfies maken kon met de 4 megapixel camera aan de voorzijde. Samsung leverde de telefoon met Android 4.4.4 KitKat en werd nog bijgewerkt tot en met de update van Android 6.0.1 Marshmallow. Over Android zat de bekende TouchWiz-interface, inclusief het Flipboard-scherm. Destijds kon je bijvoorbeeld ook nog kiezen voor berichten-app ChatOn, de chat-app van Samsung.

Behuizing en hartslag

De Samsung Galaxy Note 4 viel op door zijn aluminium frame en achterkant van kunstleer. De S Pen was in het toestel opgeborgen. Onder het scherm zaten de touch-sensitieve toetsen zoals we destijds bij veel telefoons zagen. Net als bij de Samsung Galaxy S5 was de Note 4 uitgerust met een hartslagmeter. Deze zat aan de achterkant van de smartphone. Je kon hiermee je hartslag meten. Andere gezondheidsgegevens kon je bijhouden in de S Health app.

In 2014 gooide Samsung hoge ogen met de Galaxy Note 4. De smartphone werd toen al gezien als phablet. Dit terwijl de huidige Samsung Galaxy S25 Ultra groter is. De Note 4 was wel een stukje breder. Qua lengte zat de Note 4 tussen de huidige S25 en S25+ in. Het toestel werd geleverd met een 3220 mAh en anders dan telefoons nu, kon je deze verwisselen.

Nog een ander leuk detail: de Samsung Galaxy Note 4 was de eerste smartphone die je kon verbinden met de VR-bril; Gear VR.

Samsung Galaxy Note 4 samengevat in 3 punten:

5,7 inch scherm

S Pen

3220 mAh verwisselbare batterij