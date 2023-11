De vergeten smartphone: Samsung Galaxy S4

We zijn bijna bij de Galaxy S24, maar in deze editie van ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de Samsung Galaxy S4. De smartphone verscheen in verschillende varianten en kwam tien jaar geleden op de markt.

Samsung Galaxy S4

We hebben de Galaxy S4-serie al meerdere malen besproken op DroidApp. Echter ging het daarbij niet om het standaard model, maar om varianten die destijds in de S4-serie zijn uitgebracht. Denk aan de Samsung Galaxy S4 Zoom en de Galaxy S4 Mini. Nu is het in onze rubriek tijd voor de Samsung Galaxy S4.

Samsung had met de Galaxy S4 een opvolger voor de enorm populaire Galaxy S3 op de markt gebracht. Op veel gebieden beloofde Samsung nog meer verbeteringen voor het toestel. Denk aan krachtigere hardware en verfijnde toevoegingen in de software. Dit resulteerde onder andere in een groter scherm, een grotere batterij en dus betere processor.

Verpakking en concurrentie

Bij de verpakking van de Galaxy S4 werd rekening gehouden met het milieu. De doos was vervaardigd uit gerecycled papier en bedrukt met soja-inkt. In de doos vond je een oplader, USB-datakabel en jawel, een headset. Die werd ‘vroeger’ ook gewoon nog meegeleverd. De smartphone zelf was achterop toch vooral van plastic, en dat kwam de S3 al op wat kritiek te staan. Dat zagen we ook bij de Galaxy S4. Het premium-gevoel van de metalen HTC One en de glazen Xperia Z moest bij de S4 gemist worden.

TouchWiz

Over Android 4.1 Jelly Bean lag de TouchWiz interface, welke we nu kennen als One UI. Foto’s op het vergrendelscherm kwamen van TripAdvisor. Het vergrendelscherm kon je verder grotendeels personaliseren. Net als de rest van de interface, die zich kenmerkte door de TouchWiz-elementen.

Er waren ook verschillende functies toegevoegd aan de S4. Denk aan Air View. Waarbij de telefoon kon detecteren waar je vinger zat en zo scrollen, zonder dat je het scherm hoefde aan te raken. Ook waren er Air Gestures waarbij je commando’s ‘in de lucht’ kon maken om zo een taak uit te voeren, zoals scrollen, een oproep aannemen of vegen tussen foto’s in de galerij. Tevens kon met Smart Pause een video gepauzeerd worden als je wegkeek van het scherm.

Specificaties

Nog even de specificaties op een rijtje. De Samsung Galaxy S4 was voorzien van een 5,0 inch IPS LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. De smartphone kwam met Android Jelly Bean. Het toestel had een 13 megapixel camera met LED-flitser en een 2 megapixel camera voorop. Een infraroodpoort kon gebruikt worden om de telefoon te laten functioneren als afstandsbediening. Verder was er al NFC en een 2600 mAh batterij. De smartphone werd aangedreven door een Exynos 5410 chipset uit de eigen fabriek.

Samsung bracht de telefoon eerder in 2013 uit voor een bedrag van rond de 700 euro. Negatieve punten waarover werd gesproken waren het gemis van de FM-radio, een matige accuduur en dus de plastic behuizing. Het scherm en de prestaties werden vol lof ontvangen.

Heb jij nog herinneringen aan de Galaxy S4?



Samsung Galaxy S4 samengevat in 3 punten