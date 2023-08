De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Core (i8260)

Misschien is dit wel een toestel waarbij als je de naam hoort, ineens een lampje begint te branden. We bespreken in deze editie van ‘De vergeten smartphone’ de Samsung Galaxy Core i8260. Wat was er zo bijzonder aan dit model?

Samsung Galaxy Core

In 2014 konden we kennismaken met de Samsung Galaxy Core. Een modellijn waarvan er later nog verschillende navolgers kwamen zoals de Lite, Plus, Advance en Prime. Opvallend aan deze Samsung Galaxy Core i8260 was de ondersteuning voor dual-sim. Daarbij moest het een rijke Galaxy-ervaring bieden, maar dan zonder de prijs van een Galaxy S-toestel. Deze week nemen we het toestel in onze rubriek onder de loep.

De Samsung Galaxy Core had verschillende key-features en één daarvan was de ondersteuning voor dual-sim. Dit betekent dat je dus twee simkaarten kunt gebruiken in je telefoon. Dat is vandaag de dag niet zo heel spannend meer, maar tien jaar geleden was dat echt wel anders. Toen kwam je het enkel tegen bij minder bekende fabrikanten.

Aan boord van de Samsung Galaxy Core was er een 4,3 inch beeldscherm met een resolutie van 800 x 480 pixels. Er was een dual-core processor met een rekenkracht van 1.2 GHz, dit was een chipset van Qualcomm. Verder zagen we 1GB aan werkgeheugen en moest je het doen met slechts 8GB aan intern geheugen. Dat kunnen we ons nu al helemaal niet meer voorstellen. Wel kon je het geheugen nog uitbreiden met een geheugenkaart.

Foto’s maken kon met de 5 megapixel camera, welke je video’s liet maken in 480p met 30 frames per seconde. Aan de voorzijde van de telefoon zag een 0,3 megapixel VGA-lens. Opvallend was dat een lichtsensor afwezig was, waardoor de helderheid van het scherm niet automatisch aangepast werd aan de lichtomstandigheden. De Samsung Galaxy Core was uitgerust met een 1800 mAh batterij, een capaciteit die je je nu niet meer voor kunt stellen.

Samsung bracht de telefoon uit met Android 4.1.2 Jelly Bean. Uiteraard met de TouchWiz interface waarmee welke Samsung-smartphone met Android op de markt gebracht werd. Destijds was er nog wel wat concurrentie en wel van Sony; onder andere de Xperia M en Xperia L zaten in hetzelfde vaarwater als de Galaxy Core.



Samsung Galaxy Core samengevat in 3 punten