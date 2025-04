Samsung heeft een hoop nieuwe toestellen uitgebracht in de afgelopen jaren. Smartphones, maar ook goedkopere toestelletjes. Vandaag bespreken we de Samsung E2600 in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’.

Samsung E2600

Het is 2011 als smartphones in vele soorten en maten uitgebracht worden. Toch wil niet iedere consument over op zo’n slimme telefoon. Fabrikanten zien nog genoeg heil in goedkopere toestelletjes. Dat zagen we bij Samsung, maar ook bij merken als Sony Ericsson en Nokia. Ook Huawei en LG brachten nog betaalbare toestelletjes uit. Samsung kwam in 2011 met de Samsung E2600.

De Samsung E2600 was een zogenaamde feature-phone, met een slider-design. Even openschuiven en het toetsenbord kwam tevoorschijn. Op het startscherm van de telefoon had je direct toegang tot verschillende sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en MySpace. Dit alles zag je terug op het 2,4 inch kleurenscherm dat een resolutie biedt van 320 x 240 pixels.

De 40MB aan geheugen kon je uitbreiden met een geheugenkaart. Er was een 2 megapixel camera aanwezig voor het maken van foto’s en er was een 800 mAh batterij. Heel spannend was de Samsung E2600 verder niet. Het was vooral een telefoon die interessant genoeg was als alternatief voor de dure smartphones die rond die tijd uitkwamen.



Samsung E2600 samengevat in 3 punten