De Samsung S5200 staat waarschijnlijk niet helemaal helder meer op je netvlies. De slider-phone verscheen in 2009, dus vijftien jaar geleden. Vandaag staat de Samsung S5200 centraal in deze editie van onze rubriek ‘De vergeten telefoon’.

Samsung S5200

Jaren geleden verscheen de ene na de andere slider-telefoon. Een telefoon die je dus letterlijk openschuift, zoals zoveel telefoons destijds verschenen. Zo ook in 2009, toen Samsung de S5200 uitbracht. Een stijlvolle mobiele telefoon zonder grote bijzonderheden. Het toestel werd ook in Nederland verkocht, waarbij later de telefoon ook interessant verkocht werd in combinatie met een prepaid-pakket.

De Samsung S5200 verscheen standaard in een zwart-rode kleurconfiguratie. Later verscheen ook een Pink Ribbon-versie, een wit-roze kleursamenstelling, waarbij je met de aankoop ook Pink Ribbon steunt. Deze werd in ons land voornamelijk als prepaid-pakket te koop aangeboden.

Met de Samsung S5200 had je toegang tot de 3,2 megapixel camera. De foto’s die je maakte, kon je bekijken op het 2,1 inch grote scherm. Het display leverde een resolutie van 320 x 240 pixels. Samsung voorzag de telefoon van Bluetooth, een FM-radio en een 800 mAh batterij. Een functie die we veel zagen op Samsung-telefoons destijds, was Fake Call. Hiermee kon je net doen of je gebeld werd in een ongemakkelijke of juist gevaarlijke situatie. SOS Message was een functie die ook op de S5200 was te vinden. Hiermee kon je in geval van nood een bericht versturen naar een ingesteld contact.

Samsung leverde het toestel met 50MB interne opslagruimte. Het geheugen kon je met een microSD-geheugenkaart verder uitbreiden.

Samsung S5200 samengevat in 3 punten