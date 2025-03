De vergeten smartphone: Samsung Galaxy Txt (B5510)

Onder twee namen bracht Samsung in 2011 een nieuwe telefoon uit. De Samsung Galaxy Y Pro (B5510) verscheen, welke ook de naam Samsung Galaxy Txt kreeg. Onder die laatste naam verscheen de smartphone ook in Nederland. We bespreken hem vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy Txt

We gaan terug naar het jaar 2011, toen Samsung de Galaxy Txt uitbracht. Deze Android-smartphone kenmerkte zich door de aanwezigheid van een volwaardig toetsenbord. Dit zat onder het touchscreen van het toestel. Hiermee was er een alternatief voor de BlackBerry, dat juist groot is geworden met het toetsenbord onder het scherm. Bij Android-fabrikanten zagen we deze ontwikkeling minder.

De Galaxy Txt, die ook uitgebracht werd in verschillende regio’s onder de naam Galaxy Y Pro, had een 2,6 inch LCD-scherm. Daarbij was het toestel uitgerust met een single-core processor met een rekenkracht van 832 MHz. Verder zagen we 160MB aan geheugen en dit kon uitgebreid worden met een geheugenkaart. Ondersteuning was er voor zowel het 2G- als 3G-netwerk.

Boven het toetsenbord zat een optisch trackpad, om mee te navigeren door de schermen. Samsung voorzag de Galaxy Txt van Android 2.3 Gingerbread met de bekende TouchWiz interface. Voor het maken van foto’s was er een 3,2 megapixel camera. Er was verder WiFi, Bluetooth en een 1200 mAh batterij.

Samsung Galaxy Txt samengevat in 3 punten