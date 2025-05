De vergeten smartphone: Samsung Galaxy 3 (i5800)

In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar het jaar 2010. Het was het jaar waarin de smartphone steeds meer animo kreeg. In 2010 bracht Samsung ook de Galaxy 3 uit, ook wel bekend als de Samsung i5800 Galaxy 3 Apollo. We bespreken het toestel vandaag in onze rubriek.

Samsung Galaxy 3 (i5800)

Heb je hem niet meer helder op je netvlies? Dat kunnen we best begrijpen. Deze Samsung Galaxy 3 was namelijk één van de vele Android-devices die vroeger zijn uitgebracht door Samsung. Gekozen werd voor een opvallende naam. De smartphone werd namelijk Samsung Galaxy 3 genoemd, maar kreeg ook de naam ‘Apollo’ mee, en het modelnummer i5800. De smartphone verscheen in 2010. In datzelfde jaar verscheen ook het eerste Galaxy S-toestel; de Samsung Galaxy S (i9000). Deze Galaxy 3 werd een paar segmenten lager geplaatst.

De doelgroep van Samsung was vooral degenen die op zoek waren naar een smartphone, met een eerste kennismaking met Android. Dit betekende dat je aan de slag kon met apps, welke je kon downloaden uit de Android Market. De Galaxy Apollo bood ondersteuning voor het 3G-netwerk, net als WiFi en Bluetooth. De hotspot-functionaliteit kwam pas met de update naar Android 2.2 Froyo. Locatiebepaling ging uiteraard via GPS, zodat je ook met Google Maps aan de slag kon. Destijds was de functionaliteit nog wel meer beperkt qua navigeren.

De smartphone bood een 3,2 inch TFT-scherm, met een resolutie van 400 x 240 pixels. Over Android 2.1 Eclair lag de TouchWiz interface. Deze kenmerkte zich door een eigen ontwerp. Voor het maken van foto’s was de Galaxy 3 voorzien van een 3,2 megapixel camera, maar ontbrak het aan een flitser. Ook een front-camera was niet op de telefoon te vinden. De opslagruimte was beperkt tot 512MB, maar kon wel uitgebreid worden met een geheugenkaart. Samsung plaatste een eigen single-core processor (667 MHz) in het toestel, samen met 256MB aan werkgeheugen. De 1500 mAh batterij kon je verwisselen.

In de zomer van 2010 verscheen de Samsung Galaxy 3 Apollo i5800. Je moest voor de smartphone een bedrag van rond de 200 euro neerleggen.

Samsung Galaxy 3 samengevat in 3 punten