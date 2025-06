De vergeten smartphone: Samsung Wave 3 (S8600)

Er was een periode waarin Samsung heilig geloofde in het Bada OS-besturingssysteem op de telefoon. Deze telefoons werden uitgebracht in de Wave-reeks. Vandaag bespreken we de Samsung Wave 3 (S8600) uit 2011.

Samsung Wave 3 (S8600)

Samsung heeft al een hoop telefoons en smartphones uitgebracht. In 2011, toen de smartphones met Android al bezig waren met een flinke opmars, kwam Samsung met een eigen OS; Bada OS. De eerste telefoon was de eerder besproken Samsung Wave. Er werden in de maanden erna nog meer toestellen uitgebracht in de Wave-lijn, waaronder de Wave 3. Dat toestel was voorzien van het volledige vernieuwde Bada OS 2.0.

De Samsung Wave 3 was een toestel met een metalen behuizing. Van de interface werd gezegd, dat deze zich prima kon meten met die van Android. Wel was de keerzijde de beschikbaarheid van applicaties. Het was namelijk verre van compleet; zoals dat wel bij Apple iOS en Android het geval was. Over Bada OS lag de TouchWiz interface, die we kenden van veel andere toestellen van het Koreaanse merk.

Het ontwerp van de Samsung Wave 3 was slank; met destijds een dikte van 9,9 millimeter. De aluminium achterkant kon van het toestel geschoven worden. Er was een 4,0 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 800 x 480 pixels. Aan boord was een single-core Scorpion processor met een rekenkracht van 1.4GHz. Verder in de speclijst komen we een 5 megapixel camera met autofocus tegen, net als een VGA-camera voor de selfies. De telefoon kreeg een 1500 mAh batterij mee en er was ondersteuning voor 3G.

De S8600 Wave 3, zoals het toestel ook wel werd genoemd, was uitgerust met WiFi, Bluetooth 3.0, GPS en een FM-radio. Het werkgeheugen kwam uit op 512MB. Het interne geheugen van 4GB kon uitgebreid worden met een geheugenkaart, maar wilde je dat doen; dan moest je wel eerst het toestel uitschakelen. Samsung geloofde ook lange tijd in een eigen berichtendienst die op meerdere besturingssystemen werkte; ChatON. Dat platform was dan ook terug te vinden op de Samsung Wave 3.

Het Bada-project werd in 2012 stopgezet. Samsung koos er toen voor om de sprong te wagen met het Tizen-platform. We zien dit nog wel terug op televisies vandaag de dag, maar voor smartphones is Samsung helemaal over op Android. De smartphone kwam op de markt voor een bedrag van rond de 300 euro.



Samsung Wave 3 samengevat in 3 punten