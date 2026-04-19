De vergeten smartphone: Samsung S8000 Jet

De eerste mobiele telefoon met een razendsnelle 800 MHz processor; dat was de Samsung S8000 Jet, vernoemd naar een snel vliegtuig natuurlijk. We bespreken de Samsung Jet in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

De Samsung Jet zat tussen een smartphone en niet-smartphone in. Toch had het vele mogelijkheden die een smartphone in 2009 ook had. De Samsung S8000 Jet had ondersteuning voor WiFi en ook UMTS/HSDPA was aanwezig op de smartphone. Er was een 3,1 inch AMOLED-beeldscherm met een resolutie van 800 x 480 pixels. Onder het scherm zat een zeshoekige toets, met aan de zijkanten de beltoetsen. Aan de zijkant was er ook een camera-toets voor het maken van foto’s.

De Jet kon je op verschillende manieren ontgrendelen, waaronder het schrijven van een letter. Het maken van foto’s kon met de 5 megapixel camera, welke voorzien was van een dual-flitser en autofocus. Foto’s kon je vanaf de telefoon direct uploaden naar verschillende diensten zoals Picasa, Facebook, Flickr, Photobucket of MySpace.

Er was 2GB of 8GB aan opslagruimte beschikbaar en dit kon uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 16GB. Het meest bijzondere was de, voor die tijd, razendsnelle processor. Een Qualcomm MSM6246; een single-core met een rekenkracht van 800 MHz. De accu had een capaciteit van 1100 mAh en had vier (!) uur nodig om op te laden.

De Samsung Jet had verder een 3,5 mm audio-aansluiting, TV-out poort, Micro-USB aansluiting en GPS aan boord. Aan de achterkant viel het design ook op. Hoewel het op glas leek, was het plastic; maar met een speciaal effect met paars-rode strepen. Het besturingssysteem was van Samsung zelf, met de bekende TouchWiz-eigenschappen.

Bijzonder was ook Motion Control; waarbij een kubus opent met snelkoppelingen. Deze kon je bedienen door te draaien met het toestel. Leuk bedacht, maar het werkte echt niet lekker. In 2009 mocht ik het toestel reviewen voor GSM Helpdesk, helaas is die niet meer online terug te vinden.

De Samsung S8000 Jet kwam in het zwart op de markt, maar er kwam ook een witte en roze kleur van het toestel. Toen de telefoon in 2009 op de markt kwam had het toestel een prijskaartje van zo’n 400 euro.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Samsung S8000 Jet samengevat in 5 punten: