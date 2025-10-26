De Samsung Wave (S8500) was de eerste smartphone van Samsung met het eigen besturingssysteem Bada. Het toestel verscheen in 2010 op de markt en moest een alternatief zijn voor de Apple iPhone en Android. We bespreken de Samsung Wave in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Wave (S8500)

Voor deze editie van ‘De vergeten smartphone’, gaan we terug naar het jaar 2010. In dat jaar werd de Samsung Wave (GT-S8500) uitgebracht, die de aanval moest openen op andere smartphones. Samsung zette dat jaar vol in op haar eigen OS Bada, dat ‘Oceaan’ betekent in het Koreaans. De fabrikant zelf omschreef het toestel als ‘The Smarterphone’, dus nog beter dan een smartphone. Samsung zette vol in op de Wave met veel promotie en reclame; volgens bronnen één van de grootste en duurste campagnes van het bedrijf ooit. Wat had het toestel destijds allemaal te bieden?

Eerst even naar de smartphone; het toestel was voorzien van een 3,3 inch Super AMOLED-display, een 1 GHz processor, ondersteuning voor HSDPA en WiFi en een dikte van 10,9 inch. Daarbij viel het scherm op doordat het voorzien was van een speciale lag die vuil moest tegenhouden. Er was een 5 megapixel camera aanwezig (met LED-flitser) waarmee je zelfs in HD-resolutie kon filmen!

De Samsung Wave was verder voorzien van een toepassing voor YouTube, een FM-radio, 3,5 millimeter aansluiting voor een hoofdtelefoon en een Micro-USB poort. De Wave was uitgerust met een interne opslagruimte van een kleine 400MB. Dit kon je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 32GB. De accu had een capaciteit van 1500 mAh.

Bada

Bada OS was dus het eigen besturingssysteem van Samsung. Ontwikkelaars konden hun applicaties geschikt maken voor de toestellen en ze vervolgens plaatsen in de speciale applicatie-store. Echter was het aanbod wel minder dan dat van concurrenten als Android en de App Store van Apple. In de tijd dat Hyves nog populair was, werd deze applicatie standaard op het toestel geïnstalleerd.

Qua app-aanbod waren er ook verschillende apps van Nederlandse bodem, waaronder Buienradar. Voor het internetten was er de Dolfin browser te vinden. In Bada waren overeenkomsten te vinden met de TouchWiz interface van Samsung. Zo zagen we de verschillende icoontjes, indeling en widgets terug. Dankzij Social Hub had je updates van sociale netwerken en berichten uit je mail binnen handbereik.

De Samsung Wave kwam op de markt voor een bedrag van ongeveer 350 euro. In de eerste maand dat het toestel in de winkel lag, zou de fabrikant al meer dan een miljoen exemplaren van de Wave verkocht hebben.

Samsung Wave samengevat in 5 punten: