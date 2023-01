De vergeten smartphone: Samsung i8510 Innov8

De Samsung Innov8 was een bijzonder toestel toen het in 2008 uitgebracht werd. De Innov8 moest de strijd aangaan met de compacte camera en was voorzien van het Symbian besturingssysteem. We bespreken de Samsung i8510 Innov8 in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Innov8

De Samsung Innov8 was misschien wel de meest uitgebreide Symbian S60-smartphone ooit. Samsung zette vooral in op de camera bij het toestel en schepte hoge verwachtingen. De telefoon had een 8 megapixel camera achterop, waarbij een dubbele PowerLED-flitser geplaatst was, digitale beeldstabilisatie, lensdop, glimlach- en gezichtsdetectie, geotagging en oogknipper-herkenning. Toen het toestel vijftien jaar geleden verscheen, was dat best uniek te noemen. Filmen kon zelfs in slow-motion met het toestel.

Aan de voorzijde van de telefoon zagen we een 2,8 inch TFT scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. De telefoon was voorzien van een single-core processor met een rekensnelheid van 330 MHz. Onder het scherm zat een trackpad en de fysieke toetsen. De Samsung i8510 Innov8 was een slider waarbij door het schuiven het T9-toetsenbord tevoorschijn kwam.

Er was 128MB aan RAM aanwezig, samen met 8/16GB opslagruimte, dat uitgebreid kon worden met een geheugenkaart. De Innov8 was uitgerust met WiFi, Bluetooth, GPS en had een 1200 mAh accu. Voor die tijd was het een vrij groot toestel. Voor de muziekliefhebber waren er de stereo-speakers. De interface was zoals we die kennen van Symbian en er kon gekozen worden uit verschillende thema’s.

De Samsung Innov8 was niet enorm populair zover ik mij kan herinneren. Toch was het een bijzonder goed toestel, zo waren de ervaringen in de praktijk. Samsung ondervind met het toestel veel concurrentie van Nokia, die toen actief was met de Nokia N-serie. Nokia bood daarbij ook nog Ovi-diensten zoals Nokia Maps en Ovi Store aan.

Samsung bracht de Samsung Innov8 eind 2008 uit met een adviesprijs van zo’n 590 euro.

Samsung Innov8 samengevat in 5 punten: