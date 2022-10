De Samsung i900 Omnia, een populair toestel die je onwaarschijnlijk nog wel herkent. Geleverd met een stylus en uitgebreide mogelijkheden. We bespreken het toestel vandaag in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’.

Samsung i900 Omnia

We gaan terug naar het jaar 2008, het jaar waarin Samsung de nieuwe Samsung i900 Omnia presenteerde. De fabrikant lanceerde het toestel voor degenen die op zoek waren naar een veelzijdige telefoon met een slank en stijlvol ontwerp. De i900 Omnia was van alle gemakken voorzien en was voorzien van Windows Mobile 6.1. Hier zat de eigen TouchWiz interface van Samsung zelf overheen. Het formaat was niet te vergelijken met de grootte van de Galaxy S22+ bijvoorbeeld. Met de afmetingen 112,0 x 56,9 x 12,5 millimeter, was de Omnia lekker met een hand te bedienen. Verder woog de telefoon minder dan 130 gram.

Aan boord van de Samsung i900 Omnia was een 3,2 inch TFT-scherm met een resolutie van 400 x 240 pixels. De smartphone werd aangedreven door een single-core Marvell chipset die een rekenkracht leverde van 624 MHz. Aanwezig was 128MB aan werkgeheugen, samen met 8GB of 16GB aan opslagruimte. Dit kon uitgebreid worden met een geheugenkaart.

Stylus

Wat het meest in het oog springt, is de stylus, die meegeleverd wordt bij het toestel. Deze ziet eruit als een lippenstift en kun je aan het touwtje bevestigen aan het toestel zelf. Aangezien de Samsung i900 Omnia over een resistief touchscreen beschikte, was een stylus ook eigenlijk onmisbaar. Tegenwoordig beschikken de smartphones over een capacitief scherm, dat reageert op de aanraking van vingers. Resistieve schermen werkten alleen met een pennetje, of eventueel op aanraking met de nagel. Een minpunt van het toestel was de matige helderheid van het scherm.

Onder het scherm zit een zogenoemde optische muis, waarmee je door de menu’s en dergelijke kunt navigeren. De camera van de Samsung i900 Omnia biedt een 5 megapixel hoofdlens. Hiermee kon je ook filmen. De front-camera had enkel een VGA-resolutie waarmee je bijvoorbeeld kunt videobellen.

Apps en mogelijkheden

De Samsung werd geleverd met verschillende applicaties die van pas kwamen in het dagelijks gebruik. Een voorbeeld was Picture Frame. Hiermee kon de Omnia ingezet worden als digitaal fotolijstje. Google Maps was ook geïnstalleerd, maar navigatie was daarmee destijds nog niet mogelijk. Wel kon je een routebeschrijving opvragen. Verder was er een videobewerker waarmee je aan de slag kon. Ook een taakbeheerder was aanwezig waarmee je de zaken rondom het geheugengebruik en dergelijke bij kunt houden.

Samsung wist met de i900 Omnia hoge ogen te gooien. De telefoon werd lovend ontvangen. Niet alleen voor de zakelijke gebruiker, juist ook voor de gebruiker die het toestel gebruikt voor de entertainment. De Omnia had ook al gelijk een aantal concurrenten. Bijvoorbeeld de HTC Touch Diamond en de iPhone 3G. De smartphone verscheen met een prijskaartje van 500 euro, maar kon natuurlijk ook met abonnement afgesloten worden.



Samsung i900 Omnia samengevat in 3 punten: