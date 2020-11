De vergeten smartphone: Apple iPhone 3G

Ieder jaar opnieuw weet Apple haar fans te overtuigen met een nieuw model iPhone. Nu is dat natuurlijk met de onlangs aangekondigde iPhone 12. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de iPhone 3G.

Apple iPhone 3G

Op 9 juni 2008 was het zover; Apple presenteerde tweede generatie iPhone tijdens de WWDC. Ja, de tweede, want het was de opvolger van de Apple iPhone, er verscheen geen iPhone 2, hoewel de eerste ook wel iPhone 2G werd genoemd.

De smartphone werd gepresenteerd door Steve Jobs en was ook de eerste iPhone die officieel in Nederland en België werd uitgebracht. De Apple iPhone 3G was in Nederland enkel in combinatie met een abonnement bij T-Mobile verkrijgbaar, in België had je alleen de keus uit Movistar.

De focus van het nieuwe toestel lag op verschillende aspecten. De e-mailtoepassing werd flink verbeterd met ondersteuning voor Exchange. Daarbij was er een betere processor, kon je aan de slag via het 3G-netwerk en kon je de GPS navigatie gebruiken.

Samen met iPhone OS 2.0 (ook wel iOS 2.0) werd ook een nieuwe App Store gelanceerd. Een belangrijke nieuwe feature was de aanwezigheid van MobileMe. Met deze dienst kon je online verschillende gegevens zoals je agenda, contactpersonen en foto’s synchroniseren met andere apparaten zoals je computer, Mac of een andere iPhone.

Specificaties

De Apple iPhone 3G was voorzien van een 3,5 inch display met een resolutie van 480 x 320 pixels. Verder was de smartphone uitgerust met de bekende home-button, onder het scherm. De telefoon verscheen met een 412 MHz single-core processor en 128GB werkgeheugen. Je had de keuze uit een opslagruimte van 8GB of van 16GB. Daarbij kon je uit twee kleuren voor je iPhone kiezen; zwart of wit. De telefoon bood naast 3G ook WiFi. Opladen ging via de bekende Apple 30 pins-aansluiting. Handig was de speciale slider-knop aan de zijkant waarmee je het geluid van je telefoon aan of uit kon zetten.

Voor het maken van foto’s was de iPhone 3G uitgerust met een 2 megapixel camera. Video’s maken kon het toestel niet. De smartphone van Apple kende ook echter wel wat nadelen. Het geheugen was niet uit te breiden. Daarnaast had je overal aparte accessoires voor nodig met een speciale iPhone-aansluiting. De camera beschikte niet over autofocus en je kon niet videobellen over het 3G-netwerk, alleen via WiFi.

De Safari-browser kon niet overweg met Flash of Java en je had geen snelle toegang tot downloads. Zelfs een copy-paste optie was niet op het toestel aanwezig. Een ander groot nadeel vond je terug bij Bluetooth; deze kon je alleen voor je hoofdtelefoon gebruiken, maar niet voor het uitwisselen van bestanden.

Hieronder kun je de reclame van de Apple iPhone 3G bekijken. Benieuwd naar de keynote van Steve Jobs, die hebben we hieronder ook voor je neergezet.



Apple iPhone 3G samengevat in 5 punten: