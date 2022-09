De vergeten smartphone: Apple iPhone 5C

Apple bracht in 2013 de iPhone 5C op de markt. Een kleurrijk toestel dat anders was dan andere iPhone-modellen. We bespreken het toestel in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

We hebben deze week de iPhone 14 die beschikbaar is in Nederland, voorzien van het zogenaamde Dynamic Island. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ hebben we een eerder uitgebracht toestel te bespreken; de iPhone 5C. Deze smartphone werd in 2013 uitgebracht door Apple. De toevoeging ‘C’ stond voor Color, ofwel kleur. Dat was dan ook één van de key-features van de iPhone 5C.

De Apple iPhone 5C is een variant van de iPhone 5 met specificaties die overeenkwamen met dat toestel. Anders was sowieso al de behuizing. Want in plaats van het aluminium ontwerp van ‘de 5’ is het bij de 5C een plastic behuizing. Dat verklaarde ook gelijk waarom de prijs lager lag dan bij de iPhone 5S. Toen de 5C uitgebracht werd, werd de iPhone 5 gelijk uit de schappen gehaald. Doorgaans verlaagde Apple juist de prijs van een voorganger; maar dat was met de 5C dus niet het geval. Een jaar na de aankondiging, toen de Apple iPhone 6 en 6S aangekondigd werden, kwamen de 16GB en 32GB versies van de iPhone 5C te vervangen en kon je enkel kiezen uit het 8GB model. Nog een jaar later, in september 2015 werd de iPhone 5C uit de schappen gehaald.

Apple bracht de iPhone 5C in vijf verschillende kleuren uit. De telefoon kon je kopen in de kleuren wit, roze, blauw, geel en groen. Op de markt kwam het toestel met iOS 7. Kenmerkend voor die iOS-versie waren de verbeteringen voor de typografie, nieuwe pictogrammen en verschillende veranderingen in de interface. Daarnaast had Apple de mogelijkheid toegevoegd om je telefoon als hotspot in te stellen. Met iOS 7 werd ook AirDrop geïntroduceerd waarmee je direct bestanden kunt uitwisselen tussen Apple-apparaten en ook CarPlay werd hiermee uitgerold. Tevens werd Facebook dieper geïntegreerd in iOS.

De kleurrijke iPhone 5C kwam met de Apple A6 dual-core processor op de markt. Er was een 4,0 inch IPS LCD-scherm met een resolutie van 1136 x 640 pixels. De home-button was onder het scherm geplaatst. Een 8 megapixel camera zorgde voor de foto’s en er was een 1,2 megapixel front-camera. De accucapaciteit kwam uit op 1510 mAh en er was een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Over het algemeen werd de iPhone 5C goed ontvangen. Zoals de uitgebreide mogelijkheden van de nieuwe versie van iOS 7 en haar verschillende handige toevoegingen. Wel was de plastic behuizing gevoeliger voor krassen en voelde hij goedkoper aan dan bijvoorbeeld de iPhone 5. Ook de prijs lag wat aan de hoge kant, met een adviesprijs van 600 euro.

