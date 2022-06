Het nieuwe Apple CarPlay: de aanval op Android Auto

Een enorme upgrade staat in de startblokken voor Apple CarPlay. De tegenhanger van Android Auto krijgt een flinke metamorfose en wordt nog beter. Een voorproefje.

Apple CarPlay wordt beter

In de afgelopen week heeft Apple een aankondiging gehad. Hier zagen we niet alleen iOS 16, maar ook een nieuwe versie van Apple CarPlay. Waar Google met Android Auto steeds wat nieuwe verbeteringen introduceerde, bleef Apple wat stil achter en komt het met de grootse update voor Apple CarPlay.

Er wordt niet zoals met Android Automotive direct onderscheid gemaakt tussen een systeem voor ín de auto en een systeem vóór de auto. Met de nieuwe versie van Apple CarPlay kunnen gebruikers direct functies in de auto bedienen. Denk hierbij aan het bedienen van de airconditioning of de verwarming. Verder wordt de nodige content in het scherm van de auto getoond. Zoals de snelheid, de resterende actieradius, het laadniveau of de tankinhoud en op de achtergrond de navigatiekaart, die uiteraard werkt met Apple Maps.

Het doel van Apple is om zoveel mogelijk autofuncties beschikbaar te stellen via de CarPlay-omgeving. Dit alles met een aangesloten iPhone. Net als bij de nieuwste versie van Android Auto kan het hele infotainmentdisplay overgenomen worden met CarPlay. We zijn weliswaar Android-liefhebbers, maar dit ziet er heel strak uit.

Apple heeft direct samenwerkingen afgesloten met verschillende autofabrikanten. Waar Google slechts met één automodel de show wilde stelen met Android Automotive, heeft Apple direct veertien merken gecontracteerd. Apple heeft een samenwerking met de volgende merken;

Audi

Renault

Infiniti

Mercedes-Benz

Nissan

Ford

Lincoln

Jaguar

Honda

Volvo / Polestar

Porsche

Land Rover

Opvallend is dat Skoda en Volkswagen niet mee lijken te doen, terwijl deze wel tot hetzelfde moederbedrijf horen als Audi en Porsche. Het kan goed zijn dat er later meer merken aansluiten bij Apple.