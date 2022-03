TomTom Go Navigatie review: op de vertrouwde manier navigeren van A naar B

Met TomTom Go Navigatie heb je de vertrouwde TomTom-omgeving direct op je smartphone. Maar wist je ook dat er koppeling is met Android Auto en met Apple CarPlay? Je kunt met TomTom Go Navigatie alle kanten op. Wij testen de dienst in onze TomTom Go Navigatie review.

Navigeren met TomTom Go Navigatie

Je navigatiesysteem, welke je ook hebt, wordt vaak ‘de TomTom’ genoemd. Niet gek, want het merk was jarenlang niet weg te denken in het verkeer. Inmiddels wordt er vaak naar alternatieven gegrepen zoals Google Maps, Apple Maps, Waze of een andere dienst. Maar TomTom gaat met haar tijd mee; met TomTom Go Navigatie. We hebben de dienst de afgelopen maanden getest. Onze ervaringen lees je in de TomTom Go Navigatie review.

De mogelijkheden

TomTom heeft de Go Navigation app voorzien van uiteenlopende mogelijkheden. Zo kun je live de verkeersinformatie ontvangen, krijg je meldingen van flitsers en kun je kaarten offline opslaan. Die flitsers krijg je realtime, en kun je ook direct melden zodat andere weggebruikers geïnformeerd worden. Tijdens het navigeren krijg je stapsgewijze instructies. In de applicatie kun je een voertuigprofiel maken waarmee voor het navigeren rekening gehouden kan worden met bijvoorbeeld laadpalen of tankstations. Dit is voornamelijk handig voor elektrische auto’s, waarbij je in de app kunt aangeven welke soort stekker je hebt.

De app

De TomTom Go Navigation app bevat een hoop instellingen die je zelf aan kunt passen. Allereerst is er de optie ‘Kaart en weergave’, waar je instellingen aan kunt passen voor de weergave van de kaart. Welke informatie wil je zichtbaar op het scherm; denk aan resterend aantal kilometers, de aankomsttijd, de themakleur en de kleur van de kaart. Hier kun je ook de offline kaarten beheren en updates daarvoor binnenhalen. Het downloaden van kaarten doe je per land, zodat er geen overbodige ruimte ingenomen wordt. Wil je bijvoorbeeld van Nederland naar Zweden navigeren, dan moet je wel alle tussenliggende landen zelf downloaden, dat gebeurt niet automatisch.

Bij de instelling routeplanning kun je aangeven of je de snelle of de korte route wilt, en kun je ook bijvoorbeeld veerboten, tolwegen, onverharde wegen of andere zaken vermijden op je route. Wanneer er tijdens het rijden en betere route beschikbaar is kan deze automatisch of handmatig overgenomen worden. Bij geluiden en waarschuwingen kun je de stem aanpassen, zo is er in het Nederlands een mannen en een vrouwenstem beschikbaar. Bij de aanwijzingen kun je precies aangeven welke zaken opgelezen moeten worden voor de instructies.

Naast de instellingen zijn er echter nog meer opties aanwezig. Denk aan het opzoeken POI-locaties, ofwel, de locaties die interessant of handig zijn, zoals een supermarkt, tankstation, parkeerplaats of iets anders. Bij het zoeken naar een tankstation worden, indien aanwezig, de actuele prijzen getoond voor een liter benzine. Dat is zeker in deze tijd niet zo’n gek idee, want goedkoop tanken is er niet meer bij. Handig is verder de aanwezigheid van de historie van navigatie opdrachten die zijn uitgevoerd.

Navigeren

Het navigeren met TomTom Go Navigation werkt snel en doeltreffend. Door op de aankomsttijd te tikken kun je deze direct doorsturen naar iemand anders. Diegene krijgt dan te zien waar je naartoe onderweg bent en wat je aankomsttijd is, je live locatie wordt niet meegestuurd. Tijdens het rijden zie je de maximum snelheid en de snelheid die je op dat moment rijdt volgens de GPS. Van iedere rit kun je voor de start een voorbeeld opvragen, zodat je de route al meekrijgt. De applicatie biedt daarbij ook rijbaanbegeleiding, zodat je goed voorgesorteerd staat. Na het plannen van een route, kun je een tussenstop toevoegen. Je kunt er meerdere toevoegen en de volgorde hiervan ook aanpassen.

Goed en interessant om te weten is dat TomTom Go Navigation alleen voor in de auto gebruikt kan worden. Dus niet voor op de fiets of bij een wandeling. Wanneer je bijvoorbeeld met een camper de hort op gaat, heeft TomTom navigatiesystemen die met verschillende aspecten rekening houdt op dit gebied. Helaas zijn ook die mogelijkheden niet aanwezig in de app.

Android Auto

Eén van de sterke eigenschappen van deze app is de ondersteuning voor Android Auto. Een kwestie van verbinden met de auto, en de app kan gestart worden. We hebben dit getest in een Hyundai Kona Hybrid (2022), waarbij je de telefoon middels USB met de auto kunt verbinden.

Het werkt allemaal zoals je mag verwachten zonder onoverzichtelijk te worden. De instellingen pas je aan in de applicatie zelf. Je kunt gericht maar ook globaal zoeken, denk aan de naam van een specifieke parkeergarage of een willekeurige garage. Je krijgt duidelijk de instructies te zien en het is sterk in de eenvoud, zoals we die van TomTom gewend zijn. Duidelijk rustiger dan bijvoorbeeld Google Maps, dat toch al snel meer informatie op het scherm toont.

In het hoofdmenu kun je direct zoeken naar een bepaalde voorziening. Heb je ook nog andere TomTom-producten die je hebt gekoppeld met de MyDrive van TomTom? Dan kunnen alle opgeslagen plaatsen gesynchroniseerd worden, zodat je deze snel binnen handbereik hebt. Dit werkt erg goed en is prettig.

Wat ik persoonlijk jammer vind, en dat ligt meer aan Hyundai en Android Auto denk ik; is dat bepaalde informatie zoals de maximumsnelheid die door de auto gescand worden, niet plaatsmaakt voor de informatie van TomTom. Daarnaast wordt bij de navigatie van Hyundai zelf de aanwijzingen op het dashboard en in het Head-up display getoond; dat is bij de aanwijzingen van TomTom helaas niet.

Kosten

Om TomTom Go Navigation te gebruiken dien je een abonnement af te sluiten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Google Maps en Waze is de dienst dus niet gratis. Dat is deels te verklaren doordat je bij Maps en Waze gebruikersdata doorgeeft aan deze partijen en dus minder grip hebt op je privacy. Dit is bij TomTom anders, en kun je zelf aangeven of gegevens wel of niet gedeeld moeten worden.

Het is wel jammer om te zien dat voor iedereen dezelfde prijs geldt. Daarmee willen we zeggen; stel dat je al een TomTom apparaat hebt gekoppeld aan je account, dan krijg je geen korting. TomTom Go Navigation heeft daarnaast geen lifetime-abonnement, waardoor je altijd voor een bepaalde periode het abonnement afsluit.

Voor 1 maand betaal je 3,99 euro. Voor zes maanden betaal je omgerekend 2,33 euro per maand en komt de prijs uit op 13,99 euro. Kies je voor een jaarabonnement, dan betaal je 19,99 euro in totaal, wat neerkomt op 1,67 euro per maand. En eigenlijk vallen de prijzen best mee, als je ziet wat TomTom Go Navigation allemaal te bieden heeft. De eerste dertig dagen zijn gratis. Overigens zijn de prijzen wel een stuk hoger dan een jaar geleden; toen dit nog €1,99, €8,99 en €12,99 was.

Conclusie

TomTom Go Navigation is te gebruiken op Android, iOS en ook te downloaden uit de Huawei AppGallery. Je kunt de dienst niet alleen op je smartphone of tablet gebruiken, maar ook in de auto zelf dankzij Android Auto en Apple CarPlay. Een erg complete navigatie-app, die ik persoonlijk erg prettig vind werken, prettiger dan Google Maps. Het zoeken en navigeren naar POI-locaties werkt goed en indien gewenst kan bij een gebeurtenis de route snel omgegooid worden. De prijs valt relatief mee, de dienst werkt goed, snel, compleet en nauwkeurig. Ondanks dat blijft het een feit dat Google Maps veel meer functies heeft; denk aan openingstijden, review en meer informatie over locaties. Voor navigeren, waarvoor TomTom Go Navigation is bedoeld, is deze app echter uitstekend geschikt.