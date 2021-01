TomTom AmiGo: een complete app voor onderweg

De app TomTom AmiGo is de online variant van TomTom navigatie en wordt met functies zoals mobiele flitsers ook up-to-date gehouden door de gebruikers. De navigatie app geeft mobiele flitsers, live files en verkeersinfo weer. We vertellen je er meer over.

TomTom AmiGo

Daar waar je in de gewone TomTom app geen live informatie krijgt, is dat bij TomTom AmiGo wel het geval. Je kunt je routes instellen en updates krijgen over de verkeersdrukte en files. Daarnaast kun je met de applicatie van TomTom ook op de hoogte gehouden worden van mobiele flitsers en trajectcontroles.

Als je lid wordt van de AmiGo community kan je ook andere gebruikers helpen door bijvoorbeeld mobiele flitsers door te geven via de app. Verder kan je ook files, afgesloten wegen en wegwerkzaamheden doorgeven. Dit kan alleen wanneer je onderweg bent. Dit idee doet een beetje denken aan Waze, maar dan wordt er gebruik gemaakt van de informatie van TomTom.

Bediening

De TomTom AmiGo app heeft de vertrouwde lay-out zoals je van TomTom gewend bent. Makkelijk en gebruikersvriendelijk. Je kunt de route instellen door een adres of een bekende locatie zoals de naam van een tankstation of supermarkt in te voeren. Bij het plannen van je route kun je ook aangeven dat je bijvoorbeeld tolwegen wilt vermijden.

Je krijgt meteen te zien wat de verwachtte reistijd is en natuurlijk de navigatie starten. Verder kan je bij de instellingen ook nog ervoor kiezen om bepaalde meldingen wel of niet te willen krijgen of hoe lang van te voren je een melding ontvangt. Kortom; TomTom AmiGo is dus een nuttige app voor onderweg.

Downloaden

Wil je aan de slag met de TomTom AmiGo app, dan kun je deze gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.