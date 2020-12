Google Foto’s integreert de handige tijdlijn uit Maps

Sinds juli is de Android-app voor Google Foto’s uitgebreid met een hoop handige nieuwe tools. Eén daarvan is de locatiekaart met heatmap, die is voortaan gekoppeld aan de Google Maps tijdlijn.



Google Foto’s met timeline-integratie

Google Maps en Google Foto’s zijn alle twee erg prettige tools om mee te werken. De apps bieden legio aan mogelijkheden en nu is het tijd voor een andere verbetering. De in juli uitgerolde locatiekaart met heatmap in Google Foto’s, is vanaf nu een stukje beter. Dit dankzij een server-side update die de timeline integreert in de fotodienst van Google.

Wanneer je de Google Maps locatiegeschiedenis hebt ingeschakeld, wordt dit net als bij de tijdlijn in Maps, weergegeven in de app van Google Foto’s. Je kunt op plaats sorteren/filteren, of random door je foto’s scrollen, waarbij de locatie automatisch meebeweegt. Eerder ontbrak daarbij de logica aan route, dat wordt met de toevoeging nu wel toegevoegd.

Door in deze weergave op de drie puntjes te tikken, kun je nog enkele opties aanpassen. Je kunt ervoor kiezen om de tijdlijn niet te tonen. Daarnaast is er de optie om te kiezen voor de satelliet-, terrein of standaard weergave. In principe komt de functie automatisch beschikbaar, via een server-side update die voor de meesten inmiddels te gebruiken is.