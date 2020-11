Google Foto’s wil dat gebruikers de app slimmer maken

Google is een bedrijf vol met applicaties. Google heeft nu een nieuwe feature klaarstaan voor Google Foto’s. De applicatie wordt uitgebreid met een functie die gebruikers de mogelijkheid geeft om de foto-app nog slimmer te maken.

Google Foto’s moet slimmer worden

Google past wel vaker methoden toe om haar applicaties slimmer te maken. Nu lijkt zo’n functie ook naar Google Foto’s te komen. Er was al een optie die de gezichtsherkenning moest verbeteren, maar de Machine Learning moet volgens Google nog beter worden. Hiervoor wil het gebruikers vragen om deze technologie verder te trainen. Te zien is bijvoorbeeld dat gebruikers een foto voorgeschoteld krijgen, die ze kunnen omschrijven. Het is uiteraard niet verplicht om deze optie te gebruiken.

Je krijgt de optie te zien in het Zoeken-tabblad, al wordt dit aan de kant van de server geactiveerd. Dit betekent dat de functie nog niet bij iedereen beschikbaar is en is onduidelijk of hij ook naar iedereen uitgerold wordt. In het voorbeeld zien we een foto van een cactus, waarbij gebruikers een omschrijving kunnen geven. Bijvoorbeeld dat het hier gaat om een cactus.