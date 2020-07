Google Foto’s: nieuwe functies vanaf nu beschikbaar

Google heeft het startschot gegeven voor de uitrol van het nieuwe design voor Google Foto’s. Naast vernieuwingen in het ontwerp zijn er ook nieuwe functies te vinden. De belangrijkste nieuwe feature; de locatiekaart.

Google Foto’s in het nieuw

Onderin beeld vind je de nieuwe tabbladen; dit zijn er voortaan drie. Foto’s, waar je alle foto’s terug kunt vinden die je gemaakt hebt, Zoeken en Bieb.

Bij Zoeken kun je de locatiekaart gebruiken. Hier vind je een overzicht met een heatmap met locaties waar je foto’s gemaakt hebt. Door met je vinger over deze map heen te gaan, zie je direct een voorbeeld van een foto en word je naar het desbetreffende album gestuurd. Ook zie je in dit tabblad dingen, favorieten, onlangs toegevoegd en verschillende categorieën.

Het derde tabblad is ‘Bieb’. Daar heb je toegang tot favorieten, de prullenbak, het archief en verschillende tools. Zo kun je vanuit daar aan de slag met een partneraccount of een film, animatie of collage maken. Je vind er ook de verschillende albums die je (eerder) hebt gemaakt en/of hebt gedeeld.

Google heeft het nieuwe ontwerp voor Google Foto’s geactiveerd middels een server-side update, die je nu kunt gebruiken. In de afgelopen dagen kregen verschillende gebruikers al het nieuwe app-icoontje, maar nog niet de nieuwste versie van de app.