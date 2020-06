Google test nieuwe ‘Explore Map’ met kaartlocaties in Google Foto’s

Er wordt door Google een nieuwe verbetering getest voor de foto-app Google Foto’s. Het moet binnenkort mogelijk zijn om de Ontdek-functie te gebruiken en de locaties van foto’s op een kaart te raadplegen; een welkome toevoeging.

Explore Map in Google Foto’s

De functionaliteit van Google Foto’s wordt verder uitgebreid, zo blijkt uit nieuwe aanwijzingen uit het nieuwste installatiebestand. Het is nu al een uitgebreide tool voor het beheren van je foto’s, maar die mogelijkheden worden binnenkort verder uitgebreid. Eindelijk wordt het mogelijk om de nieuwe Explore Map te gebruiken, een functie waar we stiekem best lang op hebben moeten wachten.

Wat kun je precies met Explore Map? Bij deze functie krijg je een grote kaart te zien met een ‘heatmap’ en stipjes, waar foto’s genomen zijn. Dus of je nou een foto van je citytrip naar Berlijn of de foto van het Noorderlicht boven IJsland terug wilt zoeken; een druk op de stip is voldoende. Handig is dat je bijvoorbeeld bij steden ook verder in kunt zoomen om een meer nauwkeurigere locatie te zien.

Google maakt voor het bepalen van de locatie gebruik van drie opties. Eén daarvan is natuurlijk de GPS-data die opgeslagen wordt bij de foto, indien ingeschakeld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de locatiehistorie van Google en gedetecteerde bekende objecten. Zo zal voor de Eiffeltoren herkend worden dat deze in Parijs genomen is.

Het is op dit moment niet bekend wanneer Google de functie breed uitrolt, maar mogelijk duurt dit niet heel lang meer.