Google Foto’s voegt nieuwe opties toe voor het delen van albums

Google heeft verbeteringen doorgevoerd in de app van Google Foto’s. Het voegt nieuwe mogelijkheden toe om je foto’s te delen met anderen. Voortaan kun je albums delen zonder de link van een album te delen.

Google Foto’s: albums delen

Google rolt vanaf deze week een nieuwe functie uit waarbij gebruikers op een andere manier een album kunnen delen. Dat kan nu al, maar het zou ervoor kunnen zorgen dat ongewenste personen deze ook krijgen te zien, als de link ook in hun handen komt. Het wordt voortaan makkelijker gemaakt om albums te delen met degenen die ook Google Foto’s gebruiken.

Overigens is het nog altijd mogelijk om een album te delen via een link. Op ieder moment kan besloten worden om iemand wel of iemand geen toegang te geven tot je Google Foto’s fotoalbum. Wanneer iemand anders eerder toegang heeft gehad, maar er toch uit wordt gehaald, worden eventuele bijdragen van diegene ook uit het album gehaald. De werking vind je hieronder in het GIF’je.

De functie wordt vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren voor hij voor iedereen beschikbaar is.