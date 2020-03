Google Maps: vanaf nu menukaarten vertalen en gerechten verkennen

Een nieuwe functie wordt uitgerold naar de Android-app van Google Maps. Vanaf nu is het mogelijk om menukaarten direct te vertalen naar je eigen taal, zonder de kaartendienst te hoeven verlaten, handig!

Menukaarten Google Maps

Google wil de eigen kaartendienst steeds verder verbeteren en doet dat nu met de toevoeging van een nieuwe functie. Met Google Maps kun je vanaf nu menukaarten vertalen in een andere taal, direct vanuit de kaarten-app zelf. Hiervoor maakt de functie gebruik van de kracht van Google Lens, welke je bijvoorbeeld ook terug kunt vinden in de Google Translate app en zo al dingen zoals verkeersborden en dergelijke kunt vertalen.

In Google Maps vind je bij restaurants een optie ‘menu’. Vervolgens kies je voor het subfilter ‘menu bekijken’. Vervolgens open je de foto die door iemand anders is geüpload. Daarna zie je onderin beeld, wanneer Google Maps herkent dat het een foto is van een menukaart, de optie ‘Vertalen’. Een tik hierop zet Google Lens in gang, en na een paar tellen heb je de vertaalde menukaart voor je neus.

Gerechten verkennen

Een andere handige toevoeging is de mogelijkheid om ‘gerechten te verkennen’, de tweede optie onderin beeld. Hiermee wordt de tekst gescand en kun je woorden aantikken waarvan je wilt weten wat het is. Klik je bijvoorbeeld op ‘Kötbullar’ dan zie je de bekende Zweedse balletjes terug als foto, zodat je direct ziet wat je op je bord kunt verwachten.

De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in de app van Google Maps.