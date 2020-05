Google Maps rolt nieuw design uit voor het delen van je locatie

In de Android-app van Google Maps komen we weer wat wijzigingen tegen die door Google zijn doorgevoerd. Vanaf nu is er een nieuw ontwerp beschikbaar voor het delen van je locatie.

Nieuw design voor locatie delen

Sinds drie jaar is het mogelijk om je locatie te delen via Google Maps. Handig, om te zien of de visite al bijna bij je huisadres is, of om te zien of je het eten al op kunt zetten omdat je partner bijna thuis is. Het delen van je locatie kan door rechtsbovenin op je profielfoto te tikken en daar te kiezen voor ‘locatie delen’.

Google heeft met de nieuwe interface de blauwe balk bovenin beeld weggehaald en vervangen door enkel een terugtoets en een nieuw overzicht met je huidige locatie. Je ziet dus je huidige adres, samen met het actuele batterijpercentage van je smartphone. Eronder kies je voor de tijd dat je je locatie wilt delen, met een minimum van 15 minuten en een maximum van 3 uur. Ook kun je ervoor kiezen om je locatie te delen totdat je dit zelf uitschakelt.

In Google Maps krijg je ook beter te weten wat er precies gedeeld wordt als je je locatie met iemand deelt. Degenen met wie je je locatie deelt zien je naam, foto, realtime locatie en het batterijpercentage van je toestel. Zo worden ze niet ineens verrast als de accucapaciteit al richting de 0 gaat en de locatie niet meer doorgegeven wordt.

Google voert de wijzigingen door middels een server-side update, welke je automatisch ontvangt.