Huawei: HERE WeGo is de alternatieve navigatie-app voor Google Maps

De nieuwe toestellen van Huawei zijn niet langer meer voorzien van de Google-diensten. Dit betekent dat gebruikers op zoek moeten naar alternatieven, of van webversies. Nu is er een alternatief voor Google Maps: Here WeGo.

Here WeGo op Huawei

Door de sancties van de Verenigde Staten kan Huawei haar smartphones niet langer meer voorzien van Google-diensten. De telefoons, zoals de Huawei P40 en P40 Pro worden weliswaar gewoon met Android geleverd, maar moeten het dus zonder apps als YouTube, Google Maps en andere apps van Google doen. Voor sommige diensten zijn er alternatieven. Zo is er de webversie van YouTube en andere diensten, en kun je Gmail gebruiken in de e-mail app.

Er ontbrak echter een degelijk alternatief voor Google Maps. Het leek erop dat TomTom en Huawei samen zouden gaan werken aan een navigatie-app. Mogelijk is dat nog steeds het geval, maar laat dit nog even op zich wachten; of ze hebben samen andere plannen. In ieder geval; er is nu een beter alternatief dan enkele onbekende kaarten-apps. HERE WeGo is uitgebracht in de AppGallery van Huawei. Hierdoor kun je navigeren met je Huawei-smartphone.

Here WeGo is al lange tijd uit voor Android en bevat verschillende handige features en mogelijkheden. Je kunt onder andere je route plannen van A naar B en daarbij ook de verkeersinformatie raadplegen. In HERE kun je ook je favoriete locaties opslaan en je reis uitstippelen met het openbaar vervoer, de fiets of lopend. Wil je minder je databundel gebruiken, dan is er de mogelijkheid om offline kaarten te downloaden. Voor de reviews bij bijvoorbeeld restaurants laat het de beoordelingen van TripAdvisor zien.

Als je Google Maps gewend bent, valt natuurlijk op dat je lang niet zoveel opties hebt, maar het een goed alternatief voor de andere navigatie-apps die je in de AppGallery kunt vinden. Je kunt de HERE WeGo app gratis downloaden uit de AppGallery via deze link.