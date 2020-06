Facebook laat je je foto’s exporteren naar Google Foto’s: zo werkt het

Facebook en Google zijn twee concurrenten van elkaar, maar toch krijgt het nu een gezamenlijke functie. Vanaf nu is het in Facebook mogelijk om je foto’s en video’s te exporteren naar Google Foto’s.

Facebook en Google Foto’s

We schreven in januari al dat Facebook werkt aan een mogelijkheid om mediabestanden te exporteren naar Google Foto’s. De nieuwe functionaliteit maakt deel uit van het eerder aangekondigde Data Transfer Project. Hierbij werken Facebook, Microsoft, Twitter en Apple samen. Zonder teveel moeite moet het mogelijk zijn om data tussen deze diensten uit te wisselen. Het begin daarvan is nu gezet.

Via Facebook wordt het mogelijk gemaakt om foto’s en video’s te exporteren naar Google Foto’s. Je hoeft alleen maar de vijf stappen te doorlopen die Facebook uitgebreid heeft besproken. Die hebben we voor je hieronder voor je geplaatst.