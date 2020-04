Facebook komt met Messenger Rooms: via WhatsApp en Instagram met 50 personen

Facebook heeft een nieuwe videobeldienst aangekondigd: Messenger Rooms. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om met vijftig mensen tegelijk te videobellen. Interessant is dat de optie ook met Instagram en WhatsApp werkt. Daarbij zijn er nog een aantal verbeteringen aangekondigd.

Messenger Rooms

Facebook komt met een alternatief voor videodiensten als Zoom en Skype. De dienst Messenger Rooms moet direct vanuit Facebook Messenger te gebruiken zijn. Je kunt in totaal met vijftig personen videobellen via de dienst. Interessant is dat je Rooms niet alleen via Messenger kunt benaderen, maar in een later stadium ook vanuit WhatsApp en Instagram. Dankzij WAbetainfo komen we erachter hoe dit eruit komt te zien in WhatsApp.

In Messenger Rooms kun je verschillende functies gebruiken. Denk aan AR-filters zoals diereneffecten en konijnenoren. Daarbij zijn er speciale achtergronden die je kunt gebruiken, zijn er spelletjes en zijn er andere filters en mogelijkheden. Messenger Rooms kunnen op verschillende manieren ‘bezocht’ worden. Dit kan voor alleen uitgenodigde personen zijn, maar ook voor je Facebook-vrienden (te bereiken via de tijdlijn) en ook voor niet-Facebook-gebruikers.

Facebook heeft nog meer verbeteringen aangekondigd. Zo kunnen Instagram-gebruikers live video’s bekijken op de desktop en kan je bij Facebook iemand anders toevoegen aan je livestream. Tevens wordt in WhatsApp het aantal videobellers in één groep uitgebreid van 4 naar 8. Deze aanwijzing zagen we eerder al in de beta-versie.

Degenen die Facebook Messenger Rooms willen gebruiken moeten nog wel even wachten. Allereerst komt de functie alleen naar de Verenigde Staten. In de komende weken moet de functie naar andere landen uitgerold worden. Wanneer dit te gebeuren staat is niet bekend.