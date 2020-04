WhatsApp gaat groepsgesprekken uitbreiden naar acht personen

Er komt een wijziging aan in WhatsApp. Waar je tot nu toe met in totaal vier personen deel kunt nemen aan een videogesprek of audiogesprek, wordt dat uitgebreid naar acht.

Meer deelnemers bij groepsbellen

WhatsApp is niet alleen er voor de getypte berichten, je kunt er ook mee bellen en videobellen. Daarbij is het mogelijk om groepsgesprekken met audio en video te houden. Hiervoor geldt nu nog een limiet van in totaal vier deelnemers. Dat betekent dat naast jezelf er nog drie anderen kunnen deelnemen. Die limiet zal door WhatsApp verhoogt worden.

In de nieuwste beta-versie van WhatsApp is duidelijk geworden dat je in totaal met acht personen deel kunt nemen aan een videogesprek of audiogesprek. In de nieuwste beta-versie (versie 2.20.133) wordt de functie eerst getest. Wanneer de resultaten hiervan positief zijn, zal de definitieve versie van de app ook de uitbreiding van het limiet krijgen.

Je kunt nu al de beta-versie gebruiken voor de uitbreiding van het limiet, maar de andere deelnemers dienen dan ook over de nieuwste versie te beschikken. Het is onbekend wanneer de definitieve versie van WhatsApp het verhoogde limiet van het aantal deelnemers krijgt.