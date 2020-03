WhatsApp laat je binnenkort hetzelfde nummer op meerdere apparaten gebruiken

Een functie waar we al hele lange tijd naar uitkijken, het gebruik van WhatsApp op meerdere apparaten. Eindelijk lijkt het erop dat het team van ontwikkelaars hier vaart achter zetten. Dit blijkt uit nieuwe informatie.

WhatsApp op meerdere toestellen

Al langere tijd gaan er berichten rond over dat WhatsApp tegelijkertijd op meerdere apparaten gebruikt moet kunnen worden. Echter is dit nog altijd niet mogelijk. Het heeft blijkbaar niet de prioriteit bij de ontwikkelaars van WhatsApp. Je kunt één telefoonnummer maar op een smartphone gebruiken. Na de toevoeging van het donkere thema lijkt dit de grote nieuwe functie te gaan worden.

In de nieuwste versie van WhatsApp zijn aanwijzingen gevonden dat een telefoonnummer op meerdere apparaten gebruikt kan worden. De functie is zichtbaar gekomen doordat er gesleuteld is met de informatie, en deze om te zetten naar een preview. Helaas is de functionaliteit nog altijd niet beschikbaar. Wel zien we wat meer over de werking ervan. Als er een nieuw apparaat gebruikt wordt met hetzelfde telefoonnummer, dan wordt een melding getoond in de chat.

Het is nog niet bekend hoe de functionaliteit precies gaat werken. Moet het hoofd-apparaat bijvoorbeeld online blijven om berichten op de andere smartphone te ontvangen, of kan het onafhankelijk van elkaar werken. In het eerste geval is dat vergelijkbaar met WhatsApp Web/WhatsApp Desktop en is juist onhandig als bijvoorbeeld de accu van je telefoon leeg is. Je kunt dan niet alsnog whatsappen via de pc.

Het laatste zien we bijvoorbeeld terug bij andere chat-apps zoals Telegram, die vele malen slimmer met deze techniek omgaan dan hoe WhatsApp dat doet. Voor velen kan dit een handige toevoeging zijn. We hopen dat de functionaliteit snel beschikbaar komt.