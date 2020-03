WhatsApp-bericht gaat rond: pas op voor telefoonnummer 0641216011

In de afgelopen tijd gaat er weer een bericht rond via WhatsApp. In dit bericht wordt gewaarschuwd voor een telefoonnummer, 0641216011. Volgens het bericht betaal je veel geld als je opneemt of terugbelt, maar hoe zit het echt?

WhatsApp-bericht over telefoonnummer

Misschien ben je het bericht over een zogenoemd ‘scam-nummer’ al tegengekomen in WhatsApp. Opnieuw gaat er nu een bericht rond waarbij gewaarschuwd wordt voor een telefoonnummer. Het gaat om het telefoonnummer 0641216011. In het bericht staat dat wanneer je opneemt, of wanneer je het nummer terugbelt je de portemonnee zou moeten trekken. Het bericht gaat als volgt;

“0641216011 als dit nummer jou belt, niet opnemen! Ook even delen met je vrienden dit is een scam! Kost veel geld als je opneemt en of terug belt! Goed opletten dus, dit bericht wordt door de politie gedeeld, dit was net ook op radio 2.”

Er gaan meerdere varianten rond, maar met dezelfde strekking. Het bericht duikt al sinds 2018 op, en zo nu en dan gaat hij weer in een stroomversnelling rond. Het is een hoax, ofwel een nepbericht waar niets van waar is.

T-Mobile laat weten dat er geen (extra) kosten in rekening gebracht worden bij bellen. Daarnaast is het nummer uit de lucht en kunnen er sowieso geen kosten gemaakt kunnen worden. Ander punt is dat het gaat om een Nederlands nummer. De kans dat je de portemonnee moet trekken is groter bij dit soort dingen bij buitenlandse nummers.

Dus deel liever dit artikel, dan het bericht via WhatsApp 😉

