Sim-only aanbiedingen maart 2020: veel euro’s voordeel met deze deals

We zetten opnieuw de beste sim-only aanbiedingen op een rijtje. Waar kun je voor het minste geld de meeste data en belminuten krijgen? Dit zijn de beste sim-only prijzen van maart 2020.

Sim-only aanbiedingen maart 2020

Iedere maand stunten providers met aanbiedingen, maar lang niet alle acties zijn even interessant. Daarbij heeft iedereen andere wensen zoals het netwerk en de hoeveelheid data. In dit artikel zetten we de beste sim-only aanbiedingen van maart 2020 op een rij.

Simyo

Bij Simyo zijn het nu de Doe Je Ding deals. Hierdoor kun je profiteren van interessante aanbiedingen. Je hebt al een bundel met 3GB en 200 minuten/sms voor €12,00 per maand. Ook heb je een bundel met 15GB met 200min/sms voor 18,00 euro per maand. Heb je thuis een KPN-abonnement, dan krijg je dubbel zo veel MB’s. Simyo maakt gebruik van het KPN-netwerk.

Simpel

Bij Simpel vind je nog steeds de Stop met zoeken-deals. Interessant is de bundel met 4GB aan internet en onbeperkt bellen. Je betaalt voor deze bundel 10,00 euro per maand. Heb je genoeg aan 2GB met 250 minuten, dan kost je dat €7,50 per maand. Simpel maakt gebruik van het T-Mobile netwerk.

Vodafone

Deze maand kwam Vodafone met nieuwe abonnementen. Nieuw is bijvoorbeeld het Unlimited-abonnement waarmee je onbeperkt kunt bellen en internetten. Daarbij maakte Vodafone bekend dat je met elk RED-abonnement toegang krijgt tot het 5G-netwerk, wanneer deze wordt geactiveerd. Heb je thuis Ziggo, dan bespaar je 5,00 euro per maand en krijg je dubbel zoveel data. De goedkoopste Red-bundel is Red Essential met 10GB internet voor 27,00 euro per maand.

Lebara

Voordeel van Lebara is je maandelijks gratis je bundel naar boven en naar beneden kunt aanpassen. De sim-only abonnementen van Lebara zijn ook interessant geprijsd. Voor een bundel van 5GB met onbeperkt bellen betaal je een tientje per maand. Voor vijf euro extra per maand kun je onbeperkt bellen naar 44 landen, inclusief 17 niet-EU landen.

Youfone

Bij Youfone krijg je alleen nog dit weekend dubbel zoveel data voor dezelfde prijs. Dit betekent dat je 200 minuten met 3GB+3GB (= 6GB) krijgt voor een tientje per maand, voor 12,00 euro per maand heb je 10GB met 200 minuten. Tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten.

Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe is dochter van Vodafone. Interessant aan deze sim-only abonnementen is dat alles uit één bundel gaat. Je hebt een bepaald aantal eenheden, en die staan gelijk aan één MB, minuut of sms. Heb je thuis Ziggo, dan krijg je 1000MB/min/sms per maand extra, én een gratis Ziggo tv-pakket. Voor 4000MB/min/sms betaal je een tientje per maand, 6000MB/min/sms krijg je voor 12,50 euro per maand en voor 2,00 euro per maand meer heb je onbeperkt bellen.

Tele2

Een sim-only abonnement van Tele2 is er in verschillende smaken. Er is een databundel met 1, 7, 20 en onbeperkt MB, en 200 of onbeperkte minuten. Een bundel met 7GB en 200 minuten kost je 17,00 euro per maand. Daarbij kun je voor één of twee euro per maand extra je abonnement afsluiten voor een jaar of per maand.

T-Mobile

T-Mobile wordt sinds langere tijd al geroemd om haar netwerk. Genoeg aan 120 minuten en 5GB, dan kost dat je 17,50 euro per maand. Sinds kort biedt de provider ook al het Unlimited Plus abonnement aan, het 5G-ready abonnement. Combineer je T-Mobile abonnementen op hetzelfde adres, zoals andere mobiele abonnementen of thuis krijg je veel meer data en flink wat korting op je abonnement.

Ben

Blauwgekleurde provider Ben stunt met gratis data bovenop de gekozen databundel. Je hebt een bundel met 5GB en 100 minuten voor 9,50 euro per maand. Je krijgt dan de internetbundel op 4G snelheid, voor 0,50 eurocent extra krijg je 4G Extra Snel.

KPN

Bij KPN krijg je 5,00 euro per maand korting als je je mobiele abonnement combineert met diensten van KPN of Telfort. Zonder deze korting krijg je 2GB aan data met onbeperkt bellen voor 20,00 euro per maand. Het Unlimited-abonnement kost 37,50 euro per maand.

Sim-only kiezen

