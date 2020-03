De 5 beste apps van februari 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand februari is nog altijd korter dan andere maanden, maar er was erg veel nieuws. Waaronder over het Mobile World Congress. In dit artikel zetten we het belangrijkste nieuws en de beste apps van februari op een rij.

Android in februari

Het belangrijkste nieuws deze maand was natuurlijk het Mobile World Congress dat werd geannuleerd. De reden hiervan was het Coronavirus, waardoor een aantal grote partijen eerder al hun deelname hadden afgezegd. Dat betekent echter niet dat we geen nieuwe smartphones zagen.

Denk bijvoorbeeld aan de Galaxy S20-serie van Samsung, waarover we de uitgebreide Galaxy S20 preview hebben gepubliceerd. Ook deelden we onze Galaxy Z Flip hands-on, de vouwbare telefoon van Samsung. Sony kwam met twee interessante toestellen; de Xperia 1 II en Xperia 10 II. LG presenteerde de LG V60 ThinQ. Huawei toonde de Huawei Mate Xs die we hebben mogen vasthouden. Begin maart komt Oppo met de Oppo Find X2 waar we hoge verwachtingen van hebben.

Google Maps kwam in het nieuws, op toffe manier kon de verkeersdrukte op de kaart beïnvloed worden. Daarbij kun je vanaf nu de maximumsnelheid in Google Maps bekijken en is er de nieuwe interface die nu uitgerold wordt. Daarnaast werd het gebruik van Google Maps, Flitsmeister en Waze verboden in Duitsland, door de

Natuurlijk was er ook de aankondiging van Android 11, welke onverwacht uitkwam.

Specials en reviews

We hebben op DroidApp afgelopen maand ook achtergrondinformatie gepubliceerd, samen met specials en een review. Die hebben we voor je hieronder op een rijtje gezet.

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ bestond deze maand uit vier nieuwe edities.

Beste apps van februari

Natuurlijk draait het ook om de apps die we op DroidApp hebben besproken in februari. We hebben een selectie gemaakt van de vijf beste Android-apps van februari 2020.

9292

In de Play Store werd begin februari een nieuwe versie van de 9292 app uitgebracht. We zien veel verbeteringen, denk aan het nieuwe design en verbeterde reisadviezen.Je kunt veelgebruikte trajecten en stations toevoegen, gebruik maken van lopen en fietsen in het voor- of natraject en je hebt nog veel meer nieuwe opties.

Microsoft Office

Microsoft heeft afgelopen maand een compleet nieuwe Android-app uitgebracht. Met de nieuwe Microsoft Office app kun je voortaan alle bekende tools in één app gebruiken; Word-, Excel- en PowerPoint-documenten maak je voortaan in deze app, en deze is ook nog eens gratis te gebruiken.

DocuSign

Voor degenen die nog al eens een document moeten ondertekenen, of formulieren moeten invullen, kunnen aan de slag met de DocuSign app. Met deze applicatie kun je direct aan de slag met je formulieren en documenten. Je kunt hierbij gebruikmaken van verschillende handige tools. Alle details over deze app vind je in ons artikel over de DocuSign app.

Jumbo Extra’s

Supermarktketen Jumbo biedt nu de Jumbo Extra’s app aan. Met deze app kun je tijdens het doen van boodschappen sparen voor extraatjes. Denk aan korting op dagjes uit, of bepaalde gratis producten waarvoor je je punten kunt inwisselen. Ook vind je er enkele tools die het doen van boodschappen bij de gele supermarkt wat makkelijker maken.

Intratuin app

Heb je niet echt groene vingers, maar geniet je wel van planten in je huis of in de tuin? De Intratuin app kan hierbij van pas komen. Je kunt aangeven welke plant je hebt en je krijgt vervolgens meldingen als je deze water moet geven, plantenvoeding moet toedienen of bijvoorbeeld bij moet knippen. Daarbij vind je aanbiedingen, kortingen en voordeelvouchers voor je bezoek aan de Intratuin.

