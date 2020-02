Onder de naam ‘XpressMusic’ verschenen meerdere toestellen van Nokia met een focus op muziek. De opvallende Nokia 5730 XpressMusic was er hier ook één van en deze bespreken we in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 5730 XpressMusic

In 2009 verscheen de Nokia 5730 XpressMusic, een van de vele muziektelefoons van Nokia. Anders dan andere toestellen uit de serie en van die tijd, was dat de 5730 voorzien was van een fysiek QWERTY-toetsenbord met vier toetsrijen. Deze kon onder het toestel vandaan geschoven worden. De vormgeving van de toetsen bestond uit een neon-achtig lettertype en links van het scherm zaten de muziektoetsen voor de bediening van de muziekspeler.

De Nokia 5730 XpressMusic was aan de voorzijde voorzien van een 2,4 inch beeldscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Er was 128MB aan werkgeheugen en 100MB aan interne opslagruimte. Nokia voorzag het toestel van een geheugenkaartslot. De specificatielijst beschrijft verder een 369MHz single-core processor, Symbian S60 als besturingssysteem en ondersteuning voor WiFi, Bluetooth, GPS met Nokia Maps als navigatie en natuurlijk een FM-radio. De accucapaciteit bedroeg 1000 mAh.

Nog even terugkomend op de multimediakant van het toestel. Nokia voorzag de muziekspeler van Say & Play. Hiermee kon je middels een spraakcommando direct een track laten afspelen. Je hoefde alleen maar de naam van de artiest of het nummer uit te spreken. De 5730 XpressMusic had verder een 3,2 megapixel camera met autofocus aan boord en een front-camera om mee te filmen in QVGA-kwaliteit.

Nokia bracht de Nokia 5730 XpressMusic in Nederland uit voor een prijs van rond de 300-350 euro.



Nokia 5730 XpressMusic samengevat in 5 punten: