Brexit: wat verandert er met roaming in het Verenigd Koninkrijk?

Jarenlang zijn de Britten ermee bezig geweest; het uit de Europese Unie stappen. Vanaf vandaag bestaat de EU uit 27 landen. Door de Brexit is het Verenigd Koninkrijk niet langer meer hier onderdeel van, maar wat betekent dat voor het gebruik van je smartphone daar, roaming?

Roaming na Brexit

In 2017 kwam de Europese Unie met een voor ons erg fijne regel; je telefoonabonnement moet je in EU-landen net als thuis kunnen gebruiken; Roam like at home. Dit betekent dat je vele gigabytes en minuten die je normaal in Nederland gebruikt, ook in België, Zweden, Duitsland, Frankrijk en andere Europese Unie-landen kunt gebruiken. Maar hoe zit dit met het Verenigd Koninkrijk?

De Brexit zorgt voor veel hoofdpijndossiers bij bedrijven, maar ook bij particulieren. Vanaf vandaag, 1 februari 2020, zijn Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland niet langer meer lid van de Europese Unie. Toch zal er in het begin niet onwijs veel veranderen, tot en met 31 december 2020 zitten we namelijk in een overgangsperiode, waarin veel afspraken en dergelijke nog hetzelfde blijven.

Wat verandert er?

De vraag dan; wat betekent dit voor roaming? Dat antwoord is eigenlijk heel simpel. Voorlopig verandert er niets, zo melden de providers. Dit komt door de overgangsperiode, waardoor providers vast zullen houden aan de huidige voorwaarden en regels. In de komende maanden worden nieuwe regels opgesteld voor de vele dingen, waaronder dus ook roaming. De kans is daardoor aanwezig dat vanaf 1 januari 2021 wel roamingkosten in rekening gebracht gaan worden. Dit zien we bijvoorbeeld ook terug in landen als San Marino en Monaco, waar roaming bij de meeste providers niet uit de bundel gaat.

Echter hoeft dat laatste niet perse het geval te zijn. Wellicht vinden het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hierin een oplossing. Dit zien we dan bijvoorbeeld weer terug bij een land als IJsland, zij vallen niet onder de Europese Unie, maar je kunt wel je Nederlandse bundel daar gebruiken. We zullen af moeten wachten, maar voorlopig verandert er volgens de providers niets.

